جوائز تصل لـ 300 ألف جنيه .. جامعة عين شمس تطلق مسابقة للباحثين والمبتكرين

أعلنت وحدة نقل التكنولوجيا بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس iHub وتحت رعاية قطاع الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة عن بدء التسجيل في مسابقة عين شمس تبتكر ASU INNOVATES 2021، وذلك لكل الباحثين والمبتكرين بجامعة عين شمس من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الباحثين في مختلف التخصصات .

وكذلك للمهتمين بالبحث العلمى و العمل على تسويق مخرجات الابحاث العلمية و براءات الاختراع و تطويرها لتصبح منتجات نصف صناعية قابلة للتسويق.

سجل قبل يوم 12 مايو2021 و كن أحد الفائزين بجوائز مجموعها يصل إلى 300 الف جنيه.

التسجيل من خلال الرابط التالى:

https://forms.office.com/r/wjKZ9PTSRH

الجدير بالذكر أعلنت جامعة عين شمس عن شغل وظائف قيادية بدرجة مدير عام وذلك طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 وهى :-



1. مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية



2. أمين كلية التجارة .



3. أمين كلية البنات .



4. أمين كلية العلوم .



5. مدير عام الإدارة العامة لشئون الوحدات ذات طابع خاص .



فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصياً لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الدكتور / رئيس الجامعة بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – العباسية - بالقاهرة

( اعتباراً من 2/5/2021 ولمدة شهر ) وذلك طبقا للشروط الواردة ببطاقة الوصف كالتالي :-



• مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل .



• قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل

في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول "أ" او قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما ً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .



• اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون .



• القدرة على القيادة والتوجيه .



• الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية .



• شهادة إجادة استخدام الحاسب.