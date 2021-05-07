عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جوائز تصل لـ 300 ألف جنيه .. جامعة عين شمس تطلق مسابقة للباحثين والمبتكرين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت  وحدة نقل التكنولوجيا بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس  iHub وتحت رعاية قطاع الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة عن بدء التسجيل في مسابقة عين شمس تبتكر ASU INNOVATES 2021، وذلك لكل الباحثين والمبتكرين بجامعة عين شمس من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الباحثين في مختلف التخصصات .

 

txt

رئيس جامعة الأهرام الكندية: نسعى لمواكبة التسارع في تطورات سوق العمل

txt

أستاذ أعصاب بجامعة الكساندرو كوزا يلقي محاضرة عن تنشيط الذاكرة بعين شمس

txt

جامعة عين شمس تنظم ندوة عن التقدم لمنح أبحاث من الجامعات الألمانية

txt

جامعة عين شمس تتواصل تليفونيا مع أعضاء البعثات والمنح بالخارج

txt

الإعلان عن ورشة عمل أون لاين لطلاب علوم عين شمس

txt

بجامعة عين شمس.. انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكلية الزراعة.. ومواعيد تسليم الكتب الإلكترونية بـ الآداب

txt

ورشة عمل بحاسبات عين شمس بالتعاون مع مركز التوظيف

txt

على ٦ فترات .. انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بهندسة عين شمس

 

وكذلك للمهتمين بالبحث العلمى و العمل على تسويق مخرجات الابحاث العلمية و براءات الاختراع و تطويرها لتصبح منتجات نصف صناعية قابلة للتسويق.

سجل قبل يوم 12 مايو2021  و كن أحد الفائزين بجوائز مجموعها يصل إلى 300 الف جنيه.

التسجيل من خلال الرابط التالى:
https://forms.office.com/r/wjKZ9PTSRH

الجدير بالذكر أعلنت جامعة عين شمس عن  شغل وظائف قيادية بدرجة مدير عام وذلك طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 وهى :-


1. مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية


2. أمين كلية التجارة .


3. أمين كلية البنات .


4. أمين كلية العلوم  .


5. مدير عام الإدارة العامة لشئون الوحدات ذات طابع خاص .


فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصياً لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الدكتور / رئيس الجامعة   بقصر الزعفران بشارع الخليفة  المأمون – العباسية -  بالقاهرة                       
( اعتباراً من 2/5/2021 ولمدة شهر )  وذلك طبقا للشروط الواردة ببطاقة الوصف كالتالي :-


• مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل .
 

• قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل

في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول "أ" او قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما ً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .
 

• اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون .
 

• القدرة على القيادة والتوجيه .
 

• الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية . 
 

•  شهادة إجادة استخدام الحاسب. 

جامعة عين شمس هندسة عين شمس أعضاء هيئة التدريس الدراسات العليا والبحوث رئيس الجامعة لفصل الدراسي الثاني

ترشيحاتنا

الهند تسجل حصيلة قياسية جديدة بكورونا

موسيماني يمنح 4 للاعبين داخل الاهلي الفرصه الاخيره ..تفاصيل

آخر جمعة في رمضان .. سبب تسميتها بـ اليتيمة وحقيقة شفاء الأمراض فيها

رسالة عاجلة من محافظ القاهرة للمواطنين .. صور

بعد 4 محاولات فاشلة.. نجاح إطلاق صاروخ إيلون ماسك للفضاء

النادي محق.. اللجنة الأولمبية تكشف مصير شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة واليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

دعاء اخر جمعة فى رمضان

السعودية.. بيان عاجل من الحكومة حول مناسك الحج

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ