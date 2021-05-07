دنيا عبد العزيز: كل واحد يلبس اللى عايزه بس بشكل مايضايقش البصر

بشكل ميضايقش البصر

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز، إن كل شخص لابد أن يرتدى ملابس لا تجعل الآخرين يلتفتون إليه و لا تضايق أحد.

أضافت "عبد العزيز "خلال لقائها مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" أنها ترتدى الملابس على حسب المكان التى ستذهب إليه .

أكدت ، أنها ترتدى ملابس قصيرة وفساتين سهرة قصيرة ولكن ترتديها بحدود، وذلك حسب المكان التى تذهب إليه.

وأوضحت، أنها لا يمكن أن ترتدى الآن مايوه عند قيامها بأحد الأدوار فى الأفلام و لكنها فعلت، ذلك عندما كانت صغيرة و قامت بالتمثيل فى أحد الافلام الذى يدعى" قصاقيص العشاق".

و تابعت دنيا عبد العزيز:" أن ارتداءها للمايوه فى أحد الأفلام ذلك يعنى انها ترتديه عن قصد لكى يرى الناس و لكن عند ذهابها إلى الشواطئ فذلك يعنى انها ترتديه للسباحة و ليس الناس".