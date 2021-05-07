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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشكل ميضايقش البصر

دنيا عبد العزيز: كل واحد يلبس اللى عايزه بس بشكل مايضايقش البصر

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز، إن كل شخص لابد أن يرتدى ملابس لا تجعل الآخرين يلتفتون إليه و لا تضايق أحد.

أضافت  "عبد العزيز "خلال لقائها مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" أنها ترتدى الملابس على حسب المكان التى ستذهب إليه .

أكدت ، أنها ترتدى ملابس قصيرة وفساتين سهرة قصيرة ولكن ترتديها بحدود، وذلك حسب المكان التى تذهب إليه.

وأوضحت، أنها لا يمكن أن ترتدى الآن مايوه عند قيامها بأحد الأدوار فى الأفلام و لكنها فعلت، ذلك عندما كانت صغيرة  و قامت بالتمثيل فى أحد الافلام  الذى يدعى" قصاقيص العشاق".

و تابعت دنيا عبد العزيز:" أن ارتداءها للمايوه فى أحد الأفلام ذلك يعنى انها ترتديه عن قصد لكى يرى الناس و لكن عند ذهابها إلى الشواطئ فذلك يعنى انها ترتديه للسباحة و ليس الناس".

 

دنيا عبد العزيز لحظات جريئة اخبار التوك شو اخبار المشاهير اخبار الفن

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