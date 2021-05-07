علي قاسم: أشاهد مسلسل لعبة نيوتن وفخور بالظهر فيه كضيف شرف

كشف الممثل علي قاسم الذي يخوض الموسم الرمضاني الحالي بطلا لمسلسل خلي بالك من زيزي عن مسلسله المفضل الذي يشاهده في رمضان وهو لعبة نيوتن .

أعمال علي قاسم

وقال علي قاسم في حوار خاص لموقع صدى البلد، إنه يتابع لعبة نيوتن وفخور بالمشاركة فيه كضيف شرف، إلى جانب مسلسل نجيب زاهي زركش لافتقاده للفنان يحيى الفخراني وانتظاره لعودته إلى دراما رمضان مرة أخرى.

وأثنى علي قاسم في حواره على المخرج تامر محسن الذي يحقق نجاحا كبيرا يوما بعد يوم، وبالفنانة منى زكي التي أصبحت حديث السوشيال ميديا منذ بداية عرض لعبة نيوتن .

علي قاسم ممثل شاب قدم عدد من الأبطال الناجحة خلال المواسم الرمضانية الماضية منها لعبة النسيان، قابيل، طايع، ولا تطفيء الشمس.

مسلسل خلى بالك من زيزي بطولة الفنان أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزي قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاة تعانى من مشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها فى سياق درامى مشوق .