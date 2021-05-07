عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي قاسم: أشاهد مسلسل لعبة نيوتن وفخور بالظهر فيه كضيف شرف

علي قاسم
علي قاسم

كشف الممثل علي قاسم الذي يخوض الموسم الرمضاني الحالي بطلا لمسلسل خلي بالك من زيزي عن مسلسله المفضل الذي يشاهده في رمضان وهو لعبة نيوتن .

أعمال علي قاسم 

وقال علي قاسم في حوار خاص لموقع صدى البلد، إنه يتابع لعبة نيوتن وفخور بالمشاركة فيه كضيف شرف، إلى جانب مسلسل نجيب زاهي زركش لافتقاده للفنان يحيى الفخراني وانتظاره لعودته إلى دراما رمضان مرة أخرى. 

وأثنى علي قاسم في حواره على المخرج تامر محسن الذي يحقق نجاحا كبيرا يوما بعد يوم، وبالفنانة منى زكي التي أصبحت حديث السوشيال ميديا منذ بداية عرض لعبة نيوتن . 

علي قاسم ممثل شاب قدم عدد من الأبطال الناجحة خلال المواسم الرمضانية الماضية منها لعبة النسيان، قابيل، طايع، ولا تطفيء الشمس. 

مسلسل خلى بالك من زيزي بطولة الفنان  أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

txt

مسلسل خلي بالك من زيزي الحلقة 16 : خطوبة علي قاسم .. ومشاجرة بين أمينة خليل ومحمد ممدوح

txt

الحلقة الـ15 من مسلسل خلي بالك من زيزي : طلاق علي قاسم وأمينة خليل

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزي  قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاة تعانى من مشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها  وتحاول الخروج منها فى سياق درامى مشوق .

 

على قاسم لعبة نيوتن خلى بالك من زيزى مسلسلات رمضان محمد فراج تامر محسن

ترشيحاتنا

البرلمان يناقش مشروع قانون يعاقب الموظف متعاطي المخدرات .. الأسبوع المقبل

لقطات تجسسية تكشف عن بورشه كايين موديل 2022 .. صور

بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا عاما آخر

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

أمريكا: لن نلغي تجميد أصول إيران كبادرة حسن نية أحادية الجانب

حث عليها النبي.. 4 ركعات تؤديها في أي وقت تغفر لك جميع ذنوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

السعودية.. بيان عاجل من الحكومة حول مناسك الحج

حقيقة استجابة الدعاء بعد قراءة سورة يس بعد الفجر

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

أحمد ناجي يهاجم طارق حامد عقب هزيمة سموحة أمام الزمالك

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

دعاء اخر جمعة فى رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ