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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

متى وأين سيسقط الصاروخ الصيني على الأرض ؟.. اعرف الإجابة وتتبع مساره بنفسك

الصاروخ الصيني لونج
الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي

يترقب الملايين حول العالم معلومات متعلقة عن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" التي أطلقته الصين قبل أيام دون دراسة دقيقة لتتبع مساره.


ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، من المتوقع أن يدخل الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" الغلاف الجوي للأرض، غدا 8 مايو، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع مايك هوارد ، الذي قال إن قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب مسار الصاروخ.

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رصد أول صورة لـ الصاروخ الصيني في مداره حول الأرض

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مركز الفلك الدولي يتوقع سقوط الصاروخ الصيني الأحد المقبل


وتابع هوارد إنه لا يمكن تحديد نقطة الدخول الدقيقة للصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض إلا في غضون ساعات من عودته، لكن سرب التحكم في الفضاء الـ 18 سيوفر تحديثات يومية حول موقع الصاروخ من خلال موقع Space Track ، ويمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا.


وأوضح ماكدويل أن تحديد المكان الذي يمكن أن يتجه فيه الحطام يكاد يكون مستحيلًا في هذه المرحلة بسبب السرعة التي يتحرك بها الصاروخ، حتى مع التغييرات البسيطة في الظروف التي تغير المسار المفترض للصاروخ، ولكن بحسب التوقعات فإن سقوط الحطام في أحد المحيطات هو التوقع الاكثر أمانا لعدم إصابة أي منطقة بالضرر الذي قد يسببه.

 

وفي بيان صادر عن موعد سقوط الحطام الضخم المقترح: "نتوقع إعادة دخول الحطام المحترق في وقت ما بين 8 و10 من مايو، وخلال اليومين سيدور حول العالم 30 مرة، بسرعة 18 ألف ميل في الساعة".

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