حرب أهلية 24 .. سينستا خليفة تواصل الإنتقام من جميلة عوض

شهدت احداث الحلقة ٢٤ من مسلسل حرب اهلية عددا من الاحداث نستعرضها من خلال السطور التالية.

كشفت “مريم” لابنتها “تمارا” حقيقة زواجها من دكتور يوسف،

وذهبت “فريدة” الى المحامى الخاص بها واخبرته انها عادت ليوسف بسبب تهديده لها بفيديوهات واخبرها انها لازم تتخذ اجراءات الطلاق.

وطلب “نادين" من “كيشو” الاستمرار فى خداع “تمارا” ويتزوجها عرفيا.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهما العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.