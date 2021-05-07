نذبح بسكين بارد.. فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن مباراة الزمالك وسموحة

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي “ متعمد”، أمام الزمالك أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك”: نادر قمر الدولة حكم الڤار استدعي محمد الحنفي حكمً المباراة قائلا له تعالي شوف ضربة جزاء لسموحة وإنذار لطارق حامد وهذا الحديث مسجل ، كيف تحدث هذة المأساة كيف نذبح بسكين بارد ويباح دم سموحة".

وتغلب الزمالك على فريق سموحة، بهدفين مقابل هدف، حيث سجل أهداف الزمالك أشرف بن شرقي فى الدقيقة 17 من زمن اللقاء، قبل أن يدرك التعادل لسموحة مصطفى فتحي فى الدقيقة 20 ، بعدها أضاف الهدف الثاني للزمالك طارق حامد فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 44 فى قمة الدوري المصري الممتاز ، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 28 فى المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.

الشوط الأول ..

بدأ الزمالك بضغط على فريق سموحة من أجل تسجيل هدف مبكر، وكاد أن يفعلها فرجاني ساسي بعد تسديدة قوية فى الدقيقة الأول لكن الكرة علت عارضة حارس سموحة.

وأنقذت تقنية الفيديو نادي الزمالك من ضربة جزاء على طارق حامد فى الدقيقة السابعة بعد سقوط عبد الكريم الوادي لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء لكن مع رجوع الحكم محمد الحنفي للفيديو قرر استمرار اللعب .

وسجل بن شرقي هدف الزمالك الأول فى الدقيقة 17 من زمن المباراة عقب عرضية من الجانب الأيمن استقبلها بن شرقي برأسية فى شباك الهاني سليمان.

وتعادل سموحة بعدها فى ثلاث دقائق عن طريق مصطفى فتحي بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 20.

وأضاف طارق حامد الهدف الثاني فى الدقيقة 42 من زمن المباراة ، من تسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء بعدما هيأها له أشرف بن شرقي من الناحية اليمنى ليضع الكرة فى شباك الهاني سليمان حارس سموحة.

الشوط الثاني

بدأت أحداث الشوط بضغط من لاعبي سموحة لتسجيل هدف التعادل ، لينقذ محمد عواد تسديدة قوية من شريف رضا فى الدقيقة 49 ، بعدها رد الزمالك بفرصة محققة بعد عرضية من زيزو ويقابلها بنشرقي برأسية من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى الهاني سليمان فى الدقيقة 54.

وفى الدقيقة 66 أهدر بن شرقي الهدف الثالث للزمالك بعد تسديدة غير متقنة من على حدود منطقة الجزاء وتصل سهلة في يد الهاني سليمان، بعدها شهدت الدقيقة 69 تألق من الهاني سليمان بعد الخروج من المرمي وينقذ تمريرة بينية كاد ان يقابلها بنشرقي منفردا ولكن حارس سموحة يبعد الكرة.

وفى الدقيقة 74 تألق محمد عواد حارس الزمالك وأنقذ فرصة هدف لسموحة بعد تسديدة من احمد عبد القادر من على حدود منطقة الجزاء ليخرجها ركنية.

وفى الدقيقة 81 أهدر مروان حمدي هدف مؤكد للزمالك بعد انطلاقة من اوباما وتمرير الكرة عرضية من داخل منطقة الجزاء ليقابلها مروان بتسديدة دون ضغط وتمر أعلى مرمى الهاني سليمان حارس سموحة.

بعدها انحصر اللعب فى منتصف الملعب دون ادنى خطورة على مرمى الفريقين ليطلق الحكم محمد الخنفي صافرته معلنا فوز مستحق للزمالك 2-1 .