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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. فتح 70%؜ من القطاعات نهاية يونيو والباقي في سبتمبر

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن المؤشرات الوبائية تدل على أن الوضع جيد في البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم فتح 70% من القطاعات نهاية يونيو واستكمالها بنهاية سبتمبر.

وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية في الأردن عادل البلبيسي، إن هناك انخفاضا مستمرا في أعداد الإصابات ونسب الفحوصات الإيجابية وعدد الوفيات والحالات النشطة، وكل المؤشرات تدل إلى أن "الوضع جيد"، ولكنه ليس مطمئنا وعلينا عدم التراخي والانتباه جيدا للوضع الوبائي والاستمرار بالالتزام.

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وأوضح البلبيسي أن الاجراءات الصعبة قد تحدث في حال عدم الالتزام بالإجراءات والتطعيم، وهو ما يمكن أن يؤدي لموجة ثالثة من تفشي الفيروس في البلاد.

وأكد المسؤول الصحي الأردني أن هناك 4 لقاحات يتم استعمالها في الأردن وهي: فايزر، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنيك، مشيرا إلى أنه تم إعطاء مليون و180 ألف جرعة من لقاح كورونا في الأردن.

ولفت إلى أن نحو 1.2 مليون لقاح كورونا ستصل الأردن في شهر مايو الجاري، و1.4 بشهر يونيو، و1.7 بشهر يوليو، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على شراء نحو 11 مليون جرعة.

وأوضح أن الحكومة الأردنية تتعامل مع الشركات والحكومات مباشرة لضمان سلامة اللقاحات الواردة للأردن.

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