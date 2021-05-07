عمرو سعد يشارك صورة له من كواليس تصوير مسلسل ملوك الجدعنة .. والجمهور :أنت عامل عظمة

نشر الفنان عمرو سعد صورة له من كواليس تصوير مسلسل " ملوك الجدعنة " وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .





وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :



انت عامل عظمة بجد - عاش يانجم - مسلسل جامد





“ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى

ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.





