سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الجمعة 7-5-2021

ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 مايو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار صرف الريال السعودى اليوم



وسجلت أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك بلوم نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك عودة نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى الاسكندرية نحو 4.10جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك العقارى المصرى العربى 4.05 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصر ايران للتنمية نحو 4.04جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.12جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك فيصل الإسلامى نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.





سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الإمارات دبى الوطنى نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



