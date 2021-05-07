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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى كفر شكر

حملات في كفر شكر
حملات في كفر شكر

أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وأرواح المواطنين وذلك فى إطار تعليمات الوزراء اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وقال رفعت إن الحملة استهدفت المرور على كافة المقاهى والمحلات والمطاعم والكافيهات والصيدليات ومواقف السيارات وتم تحرير ٤٧ محضرا لعدم ارتداء كمامة ومخالفة قرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.


وأكد رئيس مدينة كفر شكر أن حملات المرور على كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا مستمرة بهدف متابعة الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
من ناحية اخري شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها حملة لرفع الإشغالات بالحدائق والطرق العامة وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


وقال المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها ان الحملات استهدفت رفع الإشغالات والتعديات الموجودة بالشوارع وإخلاء الأرصفة والميادين العامة من الباعة الجائلين.
كما قامت الحملة برفع رفع عربات المأكولات والمشروبات من الحدائق والشوارع والميادين ومن أمام المنازل والممتلكات العامة للمواطنين وذلك لسهولة الحركة المرورية بالشوارع والطرق العامة
من ناحية أخرى أعلنت محافظة القليوبية أنه سيتم فتح كوبرى قنطرة جمجرة الجديدة على طريق بنها - المنصورة السريع، بعد ترميمه وتدعيمه، وإزالة الخرسانة من بلاط الكوبري، والذي تم إغلاقه منذ يوم 22 أبريل الماضى.

وقالت المحافظة إنه بشأن كوبرى قنطرة جمجرة الجديدة، ونظرا لتهالك الكوبرى والحاجة إلى الصيانة الدورية له، وبناء على التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة مرور القليوبية، تم إزالة الخرسانة من بلاط الكوبرى، حيث سيتم غلق المرور من على الكوبري وسيتم فتحه اعتبارا من اليوم 7 مايو وحتى 17 مايو ، على أن يتم غلق الكوبرى مرة أخرى اعتبارا من 18 مايو إغلاق تام للكوبرى حتى 30 يونيو المقبل.

وكان رئيس مصلحة الرى وافق على ترميم وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة الحالى من ميزانية مصلحة الرى حفاظا على سلامة وأمان القنطرة.

من ناحية اخرى قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشبرا الخيمة بشأن غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والنوادي وغيرها من الأنشطة في تمام الساعة التاسعة مساء في نطاق مدينة شبرا الخيمة.

وشملت الحملة المرور على الأسواق والمقاهي والكافيهات والمطاعم ومراكز الشباب للتأكد من الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة ، وأسفرت الحملة عن ضبط مركز شباب يعمل خارج الأوقات المحددة ودون تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على محافظ القليوبية.
كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٠٩ محضر مخالفة و٦٢ غرامة عدم ارتداء كمامة في  العامة ومصادرة ما يزيد عن ٢٥٠ شيشة.

اخبار محافظة القليوبية القليوبية فيروس كورونا حالات كورونا كفر شكر

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