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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 250 شيشة وتحرير 109 محضر فى حملة بشبرا الخيمة

نائب محافظ القليوبية
نائب محافظ القليوبية يقود حملة

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشبرا الخيمة بشأن غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والنوادي وغيرها من الأنشطة في تمام الساعة التاسعة مساء في نطاق مدينة شبرا الخيمة.

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وشملت الحملة المرور على الأسواق والمقاهي والكافيهات والمطاعم ومراكز الشباب للتأكد من الالتزام بمواعيد الإغلاق المقررة ، واسفرت الحملة عن ضبط مركز شباب يعمل خارج الأوقات المحددة ودون تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على محافظ القليوبية.


كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٠٩ محضر مخالفة و٦٢ غرامة عدم ارتداء كمامة في  العامة ومصادرة ما يزيد عن ٢٥٠ شيشة.


من جانبه تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملات المكبرة اليومية التي يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.


وأكد محافظ القليوبية، أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.


وطالب المحافظ المواطنين وأصحاب المقاهي والكافيهات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية ، مضيفا أن المحافظة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
واكد المحافظ على متابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي والخاصة بمواعيد غلق المحال والمقاهي واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر وحظر إقامة أية فعاليات أو احتفالات بالإضافة إلى قيام نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية والمسئولية المباشرة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية. 


وأشار الهجان إلى جاهزية المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة على مستوى المحافظة لإقامة صلاة العيد بذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، لافتًا إلى عدم السماح بإقامتها بأية ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

اخبار محافظة القليوبية رئيس مجلس الوزراء مواجهة فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية غلق المحال التجارية القليوبية

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