ضبط 4166 شيشة وتحرير 2202 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق ٢٨٠ مقهي مخالفه فى القليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملات المكبرة اليومية التي يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

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وأكد محافظ القليوبية، أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات من أجل الحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الاختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.



وقال اللواء عبد الحميد الهجان إن الحملات التى قام بها رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم لمتابعة الإجراءات الاحترازية، أسفرت حتى الآن عن ضبط 4166 شيشه و تحرير 2202 محضر عدم ارتداء كمامه وغلق ٢٨٠ مقهي مخالفة.



وطالب المحافظ المواطنين وأصحاب المقاهي والكافيهات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية ، مضيفا أن المحافظة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

من ناحية اخرى تابعت الأجهزه التنفيذية بمجالس المدن والأحياء بمحافظة القليوبية قرارات فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والتي تستمر لمدة أسبوعين وحتى 21 مايو الجاري واسفرت الحملات عن ضبط 100شيشه و تحرير ١٤٠ محضر عدم ارتداء كمامه و تحرير ٣٥ محضر مخالفه قرارات الغلق.



من جانبه وجه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين للحد من انتشار فيروس "كورونا".



وأكد المحافظ متابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي والخاصة بمواعيد غلق المحال والمقاهي واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر وحظر إقامة أية فعاليات أو احتفالات بالإضافة إلى قيام نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية والمسئولية المباشرة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأشار الهجان إلى جاهزية المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة على مستوى المحافظة لإقامة صلاة العيد بذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، لافتًا إلى عدم السماح بإقامتها بأية ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.



وناشد محافظ القليوبية المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، محذرا من عدم تطبيق القرارات الصادرة وإقامة أية احتفالات وفعاليات جماهيرية.