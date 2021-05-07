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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو متعرفش.. هذه الأعراض تكشف إصابتك بـ ضغط الدم

صدى البلد

يعد ضغط الدم المرتفع من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على سلامة جسمك. 

ويُعرف ضغط الدم المرتفع بأنه ارتفاع ضخ الدم المحمل بالأكسجين من القلب في الشرايين عن معدلاته الطبيعية، والتي تبلغ 120 مم زئبق بالنسبة للضغط الانقباضي و80 مم زئبق بالنسبة للضغط الانبساطي، لتصبح 140/90 أو أكثر من ذلك.

 

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لو مهتم.. 3 خطوات فعالة للتخلص من ضغط الدم

يعتقد الكثير من الناس أن ارتفاع ضغط الدم مشكلة يصعب السيطرة عليها، لكن مع استشارة الطبيب المعالج وتناول العلاج اللازم يمكن السيطرة على المرض.

 

من أهم الأعراض المصاحبة له الصداع

فقدان الوعي والدوخة

وفي بعض الحالات تنشأ أعراض أخرى من الضغط المرتفع، فقد تتأثر المعدة مما يؤدي إلى الإحساس المستمر بالغثيان والقيء والشعور الدائم بالخمول والتعب الشديد.

 قد تتأثر الرؤية أيضًا فيحدث زغللة وعدم وضوح الأشياء.

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