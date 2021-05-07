القبض على المتهم بقتل 2 من جيرانه وإصابة ثالث بالمطرية .. صور

شهدت منطقة المطرية جريمة قتل بشعة ، عندما طعن شخص 2 آخرين بسلاح أبيض ، وأصاب ثالث من الخلف ولاذ بالهرب.



يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعة كشف ملابسات الجريمة وضبط المتهم الهارب .



وكان قسم شرطة المطرية قد تلقي بلاغا من الأهالي بقيام شخص بقتل حلاق وأخر صاحب فاترينة برفانات واصاب ثالث ، ثم لاذ بالهرب وسط ذهول المارة .



على الفور انتقل رجال المباحث وممثل عن النيابة العامة الي مكان البلاغ وتم استجواب عدد من الاهالي وشهود العيان .



فيما تم تفريغ كاميرات المراقبة وتم تحديد هوية المتهم ، ونجح رجال المباحث فى القبض علي المتهم عقب ارتكاب الجريمة بساعات وتم اقتياده لقسم المطرية لاستجوابه وكشف ملابسات ودوافع الجريمة ، تحرر محضر بالحادث ، وتولت النيابة التحقيق .

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