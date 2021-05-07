إغلاق المدينة الجامعية بحلوان 29 رمضان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، أنباء عن إغلاق المدينة الجامعية جامعة حلوان وتحويلها إلى مكان لعزل المصابين بفيروس كورونا وترحيل جميع الطلاب الساكنين بها وذلك بعد إنتشار صورة تفيد بإغلاق المدينة خاصة بعد تزايد أعداد الاصابة بفيروس كورونا وإعلان مجلس الوزراء بدخول مصر فى الموجة الثالثة بفيروس كورونا .

وصرح مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد" أن جميع الاخبار التي تتردد عن ترحيل طلاب المدينة الجامعية بجامعة حلوان وتحويلها الى مستشفى عزل غير صحيحة على الإطلاق وأن الصورة المنتشرة على الفيس بوك وبين طلاب المدينة الجامعية لا يعنى أنه قد تقرر تحويل المدينة إلى مكان العزل .



وأضاف أن المدينة سوف تغلق ابوابها بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك وأن المدينة لم تطلب من الطلاب عمل إخلاء لجميع متعلقاتهم الشخصية ويمكن لجميع الطلاب الاحتفاظ بجميع أدواتهم الشخصية بأمان داخل المدينة والغرف، وان المدينة سوف تغلق لمدة 5 أيام وهذا حسب إجازة عيد الفطر الموضوعة.



وتقرر أن يتم غلق المدينة الجامعية يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 29 رمضان على أن تعود لفتح أبوابها مره أخرى يوم السبت الموافق 15 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحا .

التعليم العالي تنفي تحويل المدن الجامعية مختلف المحافظات إلى مستشفيات ميدانية



وكانت قد نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية ما تم تداوله من رسالة صوتية على تطبيق واتس آب منسوبة شخصية مسؤولة في وزارة الصحة تزعم تدهور الوضع الصحي في مستشفيات العزل مع وجود عجز شديد في الأسرّة وتحويل المدن الجامعية بمختلف المحافظات إلى مستشفيات ميدانية تزامناً مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وأكدت الوزارة أن المدن الجامعية يقيم بها طلاب الجامعات حتى انتهاء الفصل الدراسي الحالي، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

اقرأ ايضآ :

البحوث الفلكية : الصاروخ الصيني يمر على مصر اليوم من الساعة 10 ونصف مساءً .. والوقود ما زال موجودا به

وشددت على توافر أكثر من 50% من القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بها لاستقبال أي حالات إصابة بالفيروس خلال الفترة المقبلة، والاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية للمستشفيات سواء على مستوى الأسرّة العادية أو أسرّة العناية المركزة حال الاحتياج لذلك.

182315965_835374723730813_3469535867810945992_n