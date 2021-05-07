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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

90 ألفا.. الصحة: تلقي الرئيس السيسي للقاح كورونا أحدث طفرة في التسجيل..فيديو

تلقي الرئيس للقاح
تلقي الرئيس للقاح كورونا

قال المهندس أيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تلقي الرئيس السيسي للقاح كورونا كان نقطة فارقة لدى المواطنين تجاه لقاح كورونا.


وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تسجيل المواطنين لتلقي لقاح كورونا قبل تناول الرئيس السيسي للقاح كان يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألفا في اليوم، أما بعد نشر صور الرئيس السيسي وهو يتلقى اللقاح، ومن بعده رئيس الوزراء، فقز التسجيل إلى 90 ألفا يوميا".


وأكد: "تلقي الرئيس السيسي للقاح كان نقطة فارقة في التسجيل وذلك يدل على ثقة المواطنين في الرئيس عبدالفتاح السيسي".


وأشار مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن عدد التسجيل في اليوم الواحد بلغ أكثر من 90 ألف مواطن خلال الأيام الماضية.
 

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