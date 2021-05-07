الصحة تكشف مفاجأة عن التسجيل لتلقي لقاح كورونا.. فيديو

قال المهندس أيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه تم مد ساعات العمل بمراكز تلقي لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الترتيب للمسجلين على موقع الحصول على لقاح كورونا هو نفسه الذي تتبعه منظمة الصحة العالمية في تلقيح الأكثر تأثرًا بالإصابة في حالة حدوثها، وكذلك الفئات الأكثر تضررًا من الأطقم الطبية.



وتابع: "الحصول على اللقاح ليس بأسبقية التسجيل، لكن الذي يسجل عدد أمراض أكثر هو الأولى بتلقي اللقاح أولا، وعندما يأتي إلى مركز تلقي اللقاح يكون معهم ما يثبت إصابته بتلك الأمراض التي سجلها مسبقا".

وأكد أن الحصول على لقاح كورونا ليس بأسبقية الحجز، وإنما يكون وفقا للحالة الصحية، مشيرا إلى أن الأولوية تكون لأصحاب الأمراض المزمنة وخاصة من يعانون من أكثر 3 أمراض، وكذلك كبار السن.

وأوضح أن المرتبة الثانية يأتي فيها من يعانون من أكثر من 3 أمراض مزمنة وأعمارهم أصغر، يليهم من يعانون من 3 أمراض، ثم من لديه مرضين مزمنين، بعدهم من يعاني مرضا مزمنا واحدا، ثم كبار السن من لا يعانون أمراضا مزمنة، يليهم الأصغر سنا ممن لا يعانون أي أمراض.