العليا للفيروسات لهذه الفئات: لا تتلقوا لقاح كورونا.. فيديو

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، عن الحالات التي يفضل لها عدم تناول لقاح كورونا.



وأضافت "وجيدة"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الأفراد المصابون بأمراض خاصة بالجهاز المناعي، ويتناولون أدوية تهبط الجهاز المناعي من الأفضل لهم عدم تلقي لقاح كورونا".



وتابعت: "ليس الدراسات هناك أي دراسات تؤيد تناول هذه الفئات للقاح كورونا"، لافته: "إذا أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن أو أن هناك لقاح أو تطعيما آمنا لهم ففي هذه الحالة من الممكن أن يتناولوه".



وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي،: "في بداية اللقاح لم يكن مصرح للحوامل والأطفال تناول اللقاح ولكن بعد ذلك أجازت الدراسات تناولهم للقاح".

