ضبط 4341 شيشة وتحرير 2330 محضر عدم ارتداء الكمامة في القليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملات المكبرة اليومية التي يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، ومتابعة المطاعم والأسواق؛ للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وأكد محافظ القليوبية، أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات؛ للحد من الازدحام والتكدس، مشددا على ضرورة البعد عن التجمعات، ومنع الاختلاط، والحرص على ترك مسافة بين المواطنين؛ للحد من انتشار الفيروس المستجد.



وقال اللواء عبد الحميد الهجان إن الحملات التى شنها رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم لمتابعة الإجراءات الاحترازية، أسفرت حتى الآن عن ضبط 4341 شيشة، وتحرير 2330 محضر عدم ارتداء كمامة، و143 محضر مخالفة قرارات الغلق، وغلق 346 مقهى مخالف.



وطالب المحافظ، المواطنين وأصحاب المقاهي والكافيهات، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظا على سلامتهم، ولعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن المحافظة ستطبق- بمنتهى الحزم- الغرامات الفورية على المخالفين.