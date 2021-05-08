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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محتاجة للدعاء.. نجل الفنانة نادية العراقية يكشف تطورات حالتها الصحية

نادية العراقية
نادية العراقية

كشف أدهم احمد ؛ ابن الفنانة نادية العراقية عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا ودخولها العناية المركزة.


وكتب أدهم على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" امي علي جهاز تنفس صناعي ومفيش غير الدعاء عشان ترجعلنا تاني ...ارجو الدعاء".


تابع "اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن ترزق أمي العافية وتمن عليها بالشفاء عاجلا، يا شافي القلوب والصدور، ومسير الأعضاء بقدرتك، اللهم اعف عنها واشفها وبارك لنا فيها، اللهم إنها كانت تحثنا على الخيرات، وبذلت من وقتها وعمرها الكثير فجازها يا ربنا خير الجزاء، وخفف عنها و لا تترك بجسدها ألمًا ولا تعبًا، للهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابرًا على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يا رب العالمين".

 

يأتي ذلك بعد ما ضربت عدة أزمات صحية، الفنانة نادية العراقية، بدأت بـ نزيف حاد في العين اليمنى، ثم بعد ذلك شعرت بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، هي وباقي أسرتها، إذ كتبت عبر حسابها: «يلا كملت .. برد شديد حساسيه في الصدر البيت كله تعبان».

وأكدت نادية العراقية، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، هي وباقي أسرتها، فكتبت: «هجمت الكورونا علي بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي مايكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جت له كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك اطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم..دعواتكم وحرّصو الموضوع خطير».

 

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فيديو جراف.. أبناء نادية العراقية يستغيثون: حالتها حرجة جدا.. ادعوا لها

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بسبب كورونا .. نادية العراقية في حالة خطر وانخفاض نسبة الأكسجين

كورونا العناية المركزة نادية العراقية عناية المركزة الفنانة نادية العراقية جهاز تنفس صناعى

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