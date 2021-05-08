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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تجميل وتطوير حديقة الطفل ببنها

تطوير حديقة الطفل
تطوير حديقة الطفل

أكد المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها آنه قد تم البدء فى أعمال تجميل وتطوير شوارع وحدائق وطرق المدينة وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وأشار إلى أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة الصيانة وتجميل المدينة قامت بدهان وتجميل حديقة الطفل بمنطقة الفلل وجاري دهان وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة والشوارع ومداخل ومخارج المدينة والأرصفة بشوارع المدينة.
وأضاف رئيس مدينة بنها انه تم وضع خطة لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة بنها والظهور بالمظهر اللائق امام الزائرين.
من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم البدء في تنفيذ مخطط تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها بعد اعتماد التصميمات الهندسية، حيث يتضمن المشروع إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.
وتابع محافظ القليوبية إنه جار إعداد التصميمات الهندسية لإنشاء وتصميم نصب تذكاري للجندي المجهول بحديقة أتريب المجاورة لنادي السلام ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير شارع فريد ندا، والذي يشرف عليه جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك في إطار مخطط تطوير وتجميل العاصمة بنها.
وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان أنه تم البدء فى أعمال التخطيط والتجميل لـ 4 ميادين منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها هى ميادين وابور الثلج وكاميليا والمحطة والميدان الرابع هو ميدان العاشر بمدينة قليوب، حيث تمت مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين وأيضا تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.
وكان محافظة القليوبية قد اجرى جولة تفقدية بمدن بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.
بدأ المحافظ الجولة بمدينة بنها حيث تابع المحافظ أعمال تشجير وتجميل الجزيرة الوسطى أمام  منطقة المجلس الشعبي المحلي  حيث تم تجميل الجزيرة وزراعتها بأشجار الزينة المختلفة وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير مدينة بنها حيث وجه المحافظ خلال تفقده أعمال تشجير الجزيرة الوسطي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لجلوس المواطنين لتكون متنفسا لأهالي المدينة.
كما قام المحافظ بحملة على معارض السيارات والمخازن والورش علي الطريق الزراعي بمدينة بنها حيث وجه المحافظ بأغلاقها واسترجاع حرم الطريق والحفاظ عليه من أي تعديات مؤكدا انه لن يسمح باي منشأ مخالف علي طول الطريق الزراعي بالمحافظة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

اخبار محافظة القليوبية تطوير مدينة بنها حديقه الطفل مشروع تطوير متابعة القليوبية

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