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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القليوبية: قطع الكهرباء 3 ساعات عن 4 مناطق لأعمال الصيانة

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت محافظة القليوبية قطع الكهرباء عن 4 مناطق بمركز ومدينة بنها اليوم، السبت، لمدة 3 ساعات وذلك لإجراء الصيانة.

 

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وأوضحت المحافظة، في بيان، أنه من المقرر أن يتم قطع الكهرباء عن مناطق "النادي الرياضي والجوازات وكلية علوم وشارع الامل وذلك لإجراء أعمال الصيانة بلوحة كهرباء كفر السرايا من الساعة 9.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا.
 

وناشدت محافظة القليوبية، المواطنين، اتخاذ التدابير اللازمة لما يتبع انقطاع التيار الكهربائي وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي.
 

اخبار محافظة القليوبية وزارة الكهرباء قطع الكهرباء لاجراء اعمال الصيانه القليوبية مدينة بنها

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