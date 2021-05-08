محافظة القليوبية: قطع الكهرباء 3 ساعات عن 4 مناطق لأعمال الصيانة

أعلنت محافظة القليوبية قطع الكهرباء عن 4 مناطق بمركز ومدينة بنها اليوم، السبت، لمدة 3 ساعات وذلك لإجراء الصيانة.

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وأوضحت المحافظة، في بيان، أنه من المقرر أن يتم قطع الكهرباء عن مناطق "النادي الرياضي والجوازات وكلية علوم وشارع الامل وذلك لإجراء أعمال الصيانة بلوحة كهرباء كفر السرايا من الساعة 9.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا.



وناشدت محافظة القليوبية، المواطنين، اتخاذ التدابير اللازمة لما يتبع انقطاع التيار الكهربائي وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي.

