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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع فتح وغلق المحال التجارية فى بنها وشبرا الخيمة

حملات على مقاهى القليوبية
حملات على مقاهى القليوبية

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة مسائية موسعة بمدن بنها وحى شرق شبرا الخيمة تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية  والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

 

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تفقد المحافظ  شوارع وميادين المدينة العاصمة وذلك بالتوازي مع قيام نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن بالمتابعة الميدانية مساء اليوم ، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد  غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة فى الساعة 9 مساءً "لمدة أسبوعين" درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس،مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الفطر المبارك.


وشدد الهجان على ضرورة التوعية  بأهمية استعمال وسائل الحماية الشخصية وفي مقدمتها الكمامة  الواقية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء المدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا ، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.


وأكد على متابعة  تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والتى تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظاً على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تكليفاته للوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية ، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.


وناشد الهجان المواطنين مجدداً الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع فيروس كورونا وعلى رأسها تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات،ومؤكدا أهمية  الإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد،حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، مشيرا  الى أهمية أن يكون المواطن عاملا مساعدا في الدفع بجهود وخطة  الدولة التي  لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين من تداعيات جائحة كورونا ، وتسير في كل الاتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

اخبار محافظة القليوبية رئاسة مجلس الوزراء تداعيات فيروس كورونا اتباع الإجراءات الاحترازية القليوبية

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