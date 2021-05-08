"المجد للشهداء"..إلهام شاهين تعلق على حلقة الاختيار 2

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو.

و ظهرت إلهام شاهين فى الفيديو وهى تعلق على مسلسل الإختيار 2،و علقت قائلة:"المجد للشهداء

#تحيا_مصر".

يذكر أن رواد موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” تداولوا مقطع فيديو للفنانة إلهام شاهين مع طبيب التخسيس الخاص بها ، حيث تعلن فيه عن خسارتها 6 كيلو من وزنها.

وقالت إلهام شاهين فى الفيديو: “أنا خسرت 6 كيلو من وزنى وهدفى الرئيس أن أخسر 10 كيلو من الوزن، وهو ما أتمناه أن يزيد وهو أمر إيجابى بالنسبة لى”.

وأضافت: “هناك عدد من الجمهور والناس الذين يرفضون أن يظهروا الأشياء الجميلة فى حياتهم ولكنى لست من هؤلاء الناس”.