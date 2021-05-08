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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 25.. أحمد عز يرفض العودة لمصر ويستكمل مهمته

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الـ 25 لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 24 .. أحمد عز يقترب من شبكة الإرهاب

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مسلسل هجمة مرتدة.. هند صبري تنجح في مهمتها وأحمد عز يستعد

ملخص احداث الحلقة الخامسة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة 

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة، بولادة زوجة عمار المقدسي (أحمد صلاح حسني) ووضعها ولد أسمته حسن، وتقوم المخابرات المصرية بطمأنة عمار على زوجته، وترسل له رسالة في طعامه داخل السجن الذي يمكث به في شرق أوروبا. 


وتسعى شبكة العناصر الإرهابية في شرق أوروبا، لتجنيد سيف العربي (أحمد عز) فيقومون بعمل حيلة عليه، فيقومون في شركة عدنان بدس ساعة ثمينة في جيبه، ويتهمون بسرقتها، ويفصلونه من العمل حتى يضيقون عليه ويجعلونه مضطرًا للعمل في التنظيمات الإرهابية. 


ويقوم سيف العربي بمخادعتهم، ويبدأ في البحث عن عمل جديد ولكنه لا يفلح، ثم يعود مرة أخرى إلى الشيخ صلاح –رجل يهودي ينحل ديانة الإسلام لتجنيد الشباب في أعمال إرهابية- ، ثم يقوم صلاح بخداعه.


ويلتقي الضابط رفعت (هشام سليم) بالضابط أكرم (نضال الشافعي) ويشرح له تفاصيل الأوضاع في 2010، لاسيما بعد الأوراق التي حصلت عليها المخابرات من دينا أبو زيد (هند صبري) ويحكي لها أن هناك تدخل من 3 قوى استعماريه (إسرائيل وتركيا وإيران)، وأن المخطط الذي يسعون له سوف يحدث إما في نهاية هذا العام أو بداية العام المُقبل. 


وتعلم المخابرات أن دينا هي أهم عنصر في مركز الجبارتي خلال الوقتي الحالي، وأنهم يريدون تفعيل دور معد البرامج وائل في أسرع وقت، ويلتقي الضابط أكرم بالمعد وائل بالفعل ويخبره بطبيعة شخصيته وعمله في المخابرات، ويبدأ في الحديث معه حول مهمته التي يعمل لها. 


وتذهب منار العربي (مايان السيد) إلى مركز الجبارتي وتبدأ العمل معهم، وتصطدم دينا بها، وتتذكر شقيقها سيف (أحمد عز) الذي تحبه كثيرًا، وأخبرها عنها، بينما يلتقي سيف بـ صلاح –رجل يهودي يدعي الإسلام ويقوم بتجنيد الشباب للجماعات الإرهابية- ويخبره بأنه وفر له عمل مع صحفي وباحث. 


وتلتقي نازلي تحسين (إنجي المقدم) لـ جبران (كميل سلامة) وتخبره بأنها تلقت رسالة من أنقرة، بأن المخابرات المصرية تسعى لإحباط الخطة لكنهم لن يتمكنوا، في الوقت الذي يلتقي فيه سيف بالضابط رامي ويطمئنه على أنه وشقيقه الصغير، ويخبره سيف أنه يكمل مهمته ولن يعود إلى مصر. 


ويلتقي جبران بـ ريكاردو (قيس الشيخ نجيب) مع جبران، ويسأله عن شكه في سيف، ويستبع ذلك لكنه يخبره بالتأكد منه وإن تبين له أنه تابع للمخابرات المصرية سوف يدفعه إلى مصيره المحتوم، وتختتم أحداث الحلقة الخامسة والعشرون بتوجه سيف مع صلاح إلى مكان الصحفي والباحث الذي سيعمل معه سيف. 

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

 

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

يشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده؛ لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

الحلقة الخامسة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة مسلسل احمد عز هند صبري هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة المخابرات المخابرات المصرية

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