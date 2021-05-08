وقع اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرقية ومؤسسة التقنية للحلول الإدارية المتكاملة وأنظمة الجودة بهدف تأهيل ٩ إدارات عامة، للحصول على شهادة الجودة لأنظمة الإدارة Iso 9001 , Iso 27001 ,Iso 20000

وأكد أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للارتقاء بمنظومة العمل والأداء المؤسسى لشركاتها التابعة، مشيرا أن تلك المبادرة هى الأولى على مستوي الشركات التابعة في تأهيل إدارتها العامة لأنظمة إدارية مختلفة.

وأشار إلى اهتمام الشركة بالعنصر البشرى والنهوض بكافة اقسامها الإدارية تحقيقا لرؤية الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

وأضاف أن برنامج الايزو يهدف إلي تمكين مديري ومسؤولي جميع الإدارات بالشركة تقديم أفضل معدلات الاداء وفق أفضل معايير الجودة العالمية.

وأشاد بجهود العاملين والكوادر البشرية القادرة على دفع مسيرة التطور وتحقيق رؤية ورسالة الشركة، موصيا بضرورة استدامه عملية التطوير وتنمية العنصر البشري والارتقاء بمستوي خدمة العاملين.