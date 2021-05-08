العراق.. القبض على ثلاثة أشقاء من قيادات داعش في كركوك

تمكنت القوات الأمنية العراقية، من إلقاء القبض على ثلاثة قيادات من داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني بـ العراق، اليوم السبت، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على "ثلاثة أشقاء إرهابيين، الأول عمل في المجال الأمني لما يسمى (ديوان العسكر)، وكذلك عمل مساعداً أمنياً لما يسمى (قاطع داقوق)، ومن ثم تم تكليفه بإدارة أمور عوائل عصابات داعش الإرهابية من توزيع ما يسمى الكفالات عليها".

أما القيادي الثاني في داعش فقد عمل إدارياً لما يسمى (ديوان العسكر) ومعاوناً إدارياً عاماً لمناطق جنوب غرب كركوك، ومن ثم تم تكليفه بنقل المواد الغذائية إلى "العصابات الإرهابية" في وادي الشاي وتوزيع ما يسمى (الكفالات) على عوائلهم".

وبحسب البيان عمل "الإرهابي الثالث ضمن ما يسمى (ديوان العسكر) في قاطعي داقوق والدوز".

وكانت الاستخبارت العسكرية قد أعلنت يوم أمس القبض على أحد "الإرهابيين اثناء محاولته دخول كركوك".

واستطاعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وفوج استخبارات الفرقة من القاء القبض عليه في سيطرةK1، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.

وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الخميس مقتل ثلاثة قياديين في ولاية الجنوب بتنظيم داعش وهم كل من (أبو أسامة) ما يسمى إداري عام ولاية الجنوب والمُكنى (أبو ربيع)، ما يسمى أمني عام ولاية الجنوب والمُكنى (أبو سارة) ما يسمى شرعي في ولاية الجنوب، خلال "ضرب الوكر المركزي لما يُسمى ولاية الجنوب في منطقة الرضوانية"، مشيراً في بيان تلقت رووداو نسخة منه إلى أن قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت واجبات مُختلفة في مناطق بغداد (الرضوانية - اليوسفية - الدورة) والتي تم من خلالها القبض على مايسمى أمير قاطع (الحمزة) قاطع الجنوب الإرهابي المُكنى (أبو حنان)، ومن خلال استخلاص المعلومات وبدلالة المُتهم.

ومؤخراً زادت وتيرة العمليات التي ينفذها داعش ضد المدنيين والقوات الأمنية والبيشمركة في مناطق متفرقة من العراق، بعد هزيمة التنظيم في أواخر عام 2017.