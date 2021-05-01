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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى في صفوف قوات البيشمركة إثر هجوم لداعش شمالي العراق

قتلى في صفوف قوات البيشمركة إثر هجوم لداعش شمالي العراق

صدى البلد

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، بمقتل عدد من عناصر قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، إثر هجوم مسلح شنه تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك شمالي العراق.

وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهاب شنوا هجوما مسلحا على سواتر قوات البيشمركة على التلال المطلة على طريق التون كوبري بقضاء الدبس قرب قرية بركاني بمحافظة كركوك شمالي بغداد.

وأكدت المصادر، أن الهجوم الإرهابي فجر اليوم، أسفر عن قتلى في صفوف قوات البيشمركة، منوها إلى وصول تعزيزات القوات من البيشمركة إلى موقع الهجوم.

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وفي وقت سابق مساء يوم أمس الجمعة، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 4 مقاتلين من الجيش العراقي إثر اعتداء أستهدف سيارة عسكرية بقضاء الطارمية، شمالي بغداد.

وأفادت الخلية، بإن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي، مما أدى إلى مقتل 4 مقاتلين.

 

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