العراق.. عناصر من داعش يهاجمون قوة من الجيش والحشد الشعبي في كركوك

تمكنت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي من صد هجوم لمجموعة من عناصر داعش على قاطع في كركوك.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان، اليوم الجمعة أن قوة مشتركة من اللواء 16 في الحشد الشعبي والجيش، صدت تعرضاً على قاطع مسؤوليتهما في اطراف قرة تبة جنوب غرب كركوك.

وأشارت إلى أن "قوة الحشد والجيش عناصر داعش على التراجع والفرار".

ومنذ مطلع 2019، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش، لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، وحزام بغداد.

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وفي ديالى أيضاً أقدم عناصر داعش على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى، ما أسفر عن مقتل مدني ومنتسبين إثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة اخرين.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.