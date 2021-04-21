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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

برنامج مقالب يثير غضب الشارع العراقي

برنامج مقالب يثير غضب الشارع العراقي والسبب داعش |فيديو

برنامج مقالب عراقي
برنامج مقالب عراقي عن داعش

أثار برنامج تلفزيوني غضبا عارما في العراق بعد أن ظهر خلاله مقاتلين مزيفين من داعش يقومون بـ''خطف '' المشاهير ، وربطهم بسترات ناسفة مزيفة، وإخبارهم بأنهم سيعدمون.

 

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يصطحب برنامج المقالب تانيب رسلان ، المشاهير المذعورين لزيارة العائلات العراقية التي يعتقدون أنها نزحت بعد فرارها من المتطرفين.

 

 ولكن بمجرد وصولهم إلى هناك ، يقع المشاركين المخدوعين في كمين من قبل جهاديين مزيفين ويخبرون الضيوف أنهم سيُقتلون - حتى تأتي "القوات" للإنقاذ وتنهي محنتهم.

 

 وفي أحد حلقات البرنامج ، فقدت ممثلة عراقية وعيها بعد أن تم تزويدها بسترة ناسفة مزيفة ولم تفق إلا عندما سكب الماء على وجهها. 

وفي حلقة أخرى ، أصيب لاعب كرة قدم معصوب العينين وتم تصويره وهو يتوسل للنجاة بحياته، حيث أثار البرنامج سخط البعض في العراق لإظهاره البلاد بشكل غير لائق.

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