برنامج مقالب يثير غضب الشارع العراقي والسبب داعش |فيديو

برنامج مقالب يثير غضب الشارع العراقي

أثار برنامج تلفزيوني غضبا عارما في العراق بعد أن ظهر خلاله مقاتلين مزيفين من داعش يقومون بـ''خطف '' المشاهير ، وربطهم بسترات ناسفة مزيفة، وإخبارهم بأنهم سيعدمون.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يصطحب برنامج المقالب تانيب رسلان ، المشاهير المذعورين لزيارة العائلات العراقية التي يعتقدون أنها نزحت بعد فرارها من المتطرفين.

ولكن بمجرد وصولهم إلى هناك ، يقع المشاركين المخدوعين في كمين من قبل جهاديين مزيفين ويخبرون الضيوف أنهم سيُقتلون - حتى تأتي "القوات" للإنقاذ وتنهي محنتهم.

وفي أحد حلقات البرنامج ، فقدت ممثلة عراقية وعيها بعد أن تم تزويدها بسترة ناسفة مزيفة ولم تفق إلا عندما سكب الماء على وجهها.

وفي حلقة أخرى ، أصيب لاعب كرة قدم معصوب العينين وتم تصويره وهو يتوسل للنجاة بحياته، حيث أثار البرنامج سخط البعض في العراق لإظهاره البلاد بشكل غير لائق.