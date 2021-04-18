6 صواريخ تضرب مقرا لـ الحشد الشعبي فى العراق .. تفاصيل

أفادت مصادر أمنية عراقية، السبت، بأن مجموعة صواريخ سقطت على مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقال مصدر أمني عراقي لـ"السومرية نيوز"، إن 6 قذائف هاون سقطت على مقر تابع لقوات الحشد الشعبي في داقوق بمحافظة كركوك.

وأشار المصدر إلى وقوع ثلاث إصابات من قوات الجيش ومنتسبين اثنين من الحشد، جراء القصف".

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم، إلا أن مليشيا"الحشد الشعبي" التابع رسميا للقوات المسلحة العراقية، يشارك القوات الحكومية في حملات موسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في شتى أنحاء البلاد.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

ويوم الخميس الماضي، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن قوة من الحشد الشعبي استهدفت بهجومين صاروخيين في محافظة نينوى شمالي البلاد.