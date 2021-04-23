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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار عبوتين ناسفتين في ديالي

صدى البلد

أسفر انفجار عبوتين ناسفتين في مدينة ديالى العراقية عن مقتل وإصابة 7 أشخاص غالبيتهم من الشرطة.
 
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية،في بيان لها،أن "عصابات داعش الإرهابية أقدمت في عمل إجرامي جديد، على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى".

وأوضحت أن العبوة الاولى انفجرت على عجلة مدنية والثانية على دورية للشرطة، "مما أدى الى استشهاد مدني ومنتسبين إثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة اخرين، فيما قامت القطعات الأمنية بإجراء تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين".

وأواخر فبراير الماضي  أقدم عنصر من تنظيم داعش، على تفجير نفسه في قرية محمود عزيز بديالى، بينما تم القبض على آخر، في منطقة الندى غربي ناحية نفط خانة، والذي أدلى بمعلومات عن وجود مخبأ للتنظيم يحوي 3 مسلحين في القرية.

وتقوم القوات العراقية بعمليات، في المنطقة المذكورة لملاحقة عناصر داعش، حيث قتل داعشيان آخران في 12 من الشهر ذاته في وادي شيخ باوة.

ومنذ مطلع 2019، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش، لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، وحزام بغداد.
 
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

داعش العراق انفجار القوات العراقية الإرهاب

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