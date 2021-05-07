فرار عدد من إرهابيي داعش فى سوريا

فر عدد من إرهابيي تنظيم (داعش) من داخل سجن الثانوية الصناعية التي تسيطر عليه مليشيا (قسد) المدعومة من القوات الأمريكية بمدينة الحسكة.

وذكرت مصادر محلية سورية، حسبما أفادت قناة (الإخبارية السورية)، اليوم /الجمعة/ أن السجناء فروا خلال أعمال شغب وعصيان لإرهابيي (داعش) بالسجن الواقع بحي غويران بمدينة الحسكة والذي يضم نحو 4 آلاف سجين من داعش.

ولفتت المصادر إلى أن إرهابي داعش داخل سجن حاولوا مهاجمة عناصر الحراسة وأعلن العصيان بالتزامن مع استخدام الميليشيات تعزيزات إلى أقسام السجن.. في محاولة لتطويق الفوضى واستعادة السيطرة على السجن.

وفي السياق، أفادت تقارير اخبارية بأن قوات الأمريكية نقلت العشرات من سجناء إرهابي (داعش) إلى منطقة (التنف) على الحدود السورية الأردنية .