مدير مدرسة يحصل على مبالغ مالية لاستلام إجابات المواد غير المضافة للمجموع.. والتعليم تحقق

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً بشأن ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول قيام مدير مدرسة بهتيم الإعدادية بنات "ط. ص" التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، بـ تحصيل مبالغ مالية نظير استلام إجابات المواد التي لا تضاف للمجموع للمرحلة الإعدادية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيانها الرسمي الصادر منذ قليل، إنها شكلت لجنة للتحقيق للوقوف على ملابسات الموضوع، وتبين صحة الواقعة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة الواقعة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف يتم الإعلان عن القرارات التي سيتم اتخاذها، فور الانتهاء من التحقيقات.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية”.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس، تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.



وتتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من السيد المحافظ ، ويتولى السادة مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.