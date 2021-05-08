خروج 27 حالة كورونا من بينهم 15 سيدة بعد شفائهم بمستشفيات القليوبية

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة في محافظة القليوبية خروج وتعافي 27 من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي ومستشفى بنها العام من بينهم 15 سيدة بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

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وقال المصدر إن المتعافين 15 سيدة و12 رجلاً، تتراوح أعمارهم بين 37 و70 سنة مؤكدا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا، بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.

وأوضح المصدر أن مستشفى قها للعزل الصحي وبنها العام لا تعانيان من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوافرة وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة.

من ناحية اخرى قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة للتطهير والتعقيم بميدان المحطة وشوارع فريد ندا مدينة بنها وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.



وأكد المحافظ استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.



وأضاف أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير كافة المنشات التابعة لكافة القطاعات مؤكدًا استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة الاحياء والمرافق علي مستوي المحافظة وعلى مدار الساعة حيث تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والمدارس والأحياء والمديريات والشوارع والميادين.



كما أجرى محافظ القليوبية خلال جولة موسعة بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.



وقال الهجان إن الحملات التى شنها رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم لمتابعة الإجراءات الاحترازية، أسفرت حتى الآن عن ضبط 4873 شيشة و تحرير 2703 محاضر عدم ارتداء كمامة و268 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 399 مقهى مخالفا.