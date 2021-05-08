محافظ المنيا معزياً أهالي ضحايا حادث صفانية: 6 من خيرة رجال القرية قدموا حياتهم ثمناً لشهامتهم
أعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن خالص عزائه ومواساته لأهالي الضحايا في حادث سقوط 6 مواطنين بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانيه بمركز العدوة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكد محافظ المنيا عقب انتقاله لمتابعة التداعيات بموقع الحادث، أن الضحايا دفعوا حياتهم ثمناً لشهامتهم في محاولة انسانية لإنقاذ أحد العمال عقب سقوطه بغرفة الصرف الصحي، موضحا أن هذا ليس بجديد على أهالي الصعيد عامة وأبناء المنيا بصفة خاصة ، وعلى اثر ذلك تجمع عدد كبير من أهالي القرية وتم النزول الى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، الا أن القدر لم يمكنهم وراح ضحية الحادث 6 من خيرة رجال القرية.
وتابع محافظ المنيا، خلال جولته بالقرية ملابسات الحادث ، حيث تبين انه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن اعمال التطهير والتسليك من قبل احد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي ، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من اهالي القرية وتم النزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة انقاذه ، وأسفر الحادث عن وفاة 6 من أهالي القرية وإصابة13آخرين
كما زار المحافظ ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ووكيل وزارة الصحة المصابين في مستشفي مغاغة المركزي، حيث تم خروج 12مصابا لتحسن حالتهم بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفي وحالته مستقرة، ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.
كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات المالية المقررة لأهالي المتوفين والمصابين .
و تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أول مركز متنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد ، على مستوى الجمهورية، وذلك بميدان بالاس بمدينة المنيا، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" للمواطنين، وذلك بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة " المساجد - الكنائس" ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا.
قال محافظ المنيا، إن مركز اللقاحات المتنقل هو الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم اللقاحات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة الى انه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي انه يجري تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز الى 16 مركز بنطاق المحافظة.
من جانبه أكد دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة انه تم تخصيص فريق متحرك للاماكن العامة والخدمية ، مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفاً أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كافة فئات المواطنين.
egcovac.mohp.gov.eg
egcovac.mohp.gov.eg