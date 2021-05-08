محافظ المنيا معزياً أهالي ضحايا حادث صفانية: 6 من خيرة رجال القرية قدموا حياتهم ثمناً لشهامتهم

أعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن خالص عزائه ومواساته لأهالي الضحايا في حادث سقوط 6 مواطنين بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانيه بمركز العدوة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد محافظ المنيا عقب انتقاله لمتابعة التداعيات بموقع الحادث، أن الضحايا دفعوا حياتهم ثمناً لشهامتهم في محاولة انسانية لإنقاذ أحد العمال عقب سقوطه بغرفة الصرف الصحي، موضحا أن هذا ليس بجديد على أهالي الصعيد عامة وأبناء المنيا بصفة خاصة ، وعلى اثر ذلك تجمع عدد كبير من أهالي القرية وتم النزول الى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، الا أن القدر لم يمكنهم وراح ضحية الحادث 6 من خيرة رجال القرية.

وتابع محافظ المنيا، خلال جولته بالقرية ملابسات الحادث ، حيث تبين انه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن اعمال التطهير والتسليك من قبل احد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي ، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من اهالي القرية وتم النزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة انقاذه ، وأسفر الحادث عن وفاة 6 من أهالي القرية وإصابة13آخرين

كما زار المحافظ ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ووكيل وزارة الصحة المصابين في مستشفي مغاغة المركزي، حيث تم خروج 12مصابا لتحسن حالتهم بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفي وحالته مستقرة، ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.

كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات المالية المقررة لأهالي المتوفين والمصابين .

و تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أول مركز متنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد ، على مستوى الجمهورية، وذلك بميدان بالاس بمدينة المنيا، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" للمواطنين، وذلك بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة " المساجد - الكنائس" ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا.

قال محافظ المنيا، إن مركز اللقاحات المتنقل هو الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم اللقاحات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة الى انه تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا حيث تم إضافة مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، ضمن المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي انه يجري تجهيز 10 مراكز جديدة لتصل أعداد المراكز الى 16 مركز بنطاق المحافظة.

من جانبه أكد دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة انه تم تخصيص فريق متحرك للاماكن العامة والخدمية ، مناشدا المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، مضيفاً أن مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، لاستيعاب كافة فئات المواطنين.

egcovac.mohp.gov.eg

egcovac.mohp.gov.eg