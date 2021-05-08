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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالفيديو والصور .. بعد أن غرقوا داخل بيارة مشروع الصرف الصحي لانقاذ عامل

ابتلعت 19 شخصا.. القصة الكاملة لغرفة صرف صحي تثير رعب مواطني المنيا

تشييع الجنازة بصفانيه
تشييع الجنازة بصفانيه بالعدوة

شيّع أهالي قرية صفانية في مركز العدوة شمال المنيا، في الساعات الأولى من فجر اليوم، جثامين 6 من أبناءها، لقوا مصرعهم غرقا بعد سقوطهم داخل غرفة صرف صحي من أجل إنقاذ عامل في محطة الصرف، وأسفر الحادث أيضا عن إصابة 13 آخرين حيث ضحى 5 شباب بأرواحهم من أجل إنقاذ العامل.

 

وشارك في الجنازة، المئات من أهالي القرية، والقرى المجاورة، وسط حالة من الحزن الشديد على رحيل الضحايا الـ6.

محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بصفانية

محافظ المنيا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق


كانت قرية صفانية شهدت حادث سقوط أحد العمال داخل غرفة مشروع الصرف الصحي بالقرية مما دفع بعض الأشخاص إلي التدخل لإنقاذه ونتج عن ذلك وفاة 6 أشخاص بينهم شقيقان وإصابة نحو 13 آخرين بالاختناق إلا أن جميع المصابين تماثلوا للشفاء وتقرر خروجهم من المستشفى.

 

والمتوفين الـ6 هم  حامد محمد عبد الله 23 سنه لا يعمل ومحمود عصام احمد عبد النبي 35 سنة شرطي وشقيقه طه 25 سنه لا يعمل وعرفه عبد الله عبد الرسول 55 سنه عامل باليوميه وعبد الله عاشور محمد 17 سنه طالب  وبشير ومحمد أحمد 45 سنة سائق.

 

وقال أهالي القرية، إنه خلال قيام أحد العاملين في مشروع الصرف الصحي بالقرية، بغلق محبس أحد الغرف، انزلقت قدماه وسقط داخل مياه الصرف الصحي وهو ما دفع الأهالي المتواجدين إلى التسارع لإنقاذه وقفز نحو 15 شخصًا خلفه مات منهم 6 أشخاص من أجل الشهامة والتضحية بالنفس.

 

وأضافوا أن أهالي القرية وفرق الإنقاذ نجحوا في استخراج 6  أشخاص "جثث هامدة" وهم حامد محمد عبد الله 23 سنه لا يعمل ومحمود عصام احمد عبد النبي 35 سنه شرطي وشقيقه طه 25 سنه لا يعمل وعرفه عبد الله عبد الرسول 55 سنه عامل باليوميه وعبد الله عاشور محمد 17 سنه طالب  وبشير ومحمد احمد 45 سنه سائق.

 

كما أسفر الحادث عن إصابة 13 آخرين ، تم انتشالهم من غرفة الصرف الصحي وتماثلوا جميعا للشفاء بعد إصابتهم بالاختناق وهم: محمد . ع. ج ، 35 عاما، وأحمد. ر. ا 21 عاما، وحمادة. ا. ع 41 عاما، وأحمد. م. ز 23 عاما، وأحمد. ر. ح23 عاما، ومحمد. م. ع 24 عاما، ومحمد. ر. ع 17 عاما، ووحيد. غ. ا 18 عاما، وصلاح.  م. م 40 عاما "مهندس الصرف الصحي".


من جانبه تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد حادث سقوط  عدد من  العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.

 

وانتقل المحافظ ونائبه الي موقع الحادث بقرية صفانية وتبين إنه أثناء عمل الشركة المنفذة لخطوط الطرد والشبكات لمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن اعمال التطهير والتسليك من قبل احد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة انقاذه ، وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة  13 آخرين.

 

وعلي الفور تم الدفع ب10 سيارات اسعاف وتم انتقال فريق من الانقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفي مغاغه المركزي و خروج المصابين لتحسن حالتهم بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة  ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفي وحالته مستقرة.

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محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بصفانية

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