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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفصل الدراسى الثاني

محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الشهادة الاعدادية

محافظ الدقهلية يعتمد
محافظ الدقهلية يعتمد جدول إمتحانات الفصل الدراسى الثاني

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت جدول الامتحانات للفصل  الدراسي الثاني لعام 2020/2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية". 

 

أوضح " مختار " أن الامتحانات تبدأ في الأول من يونيو القادم ليؤدي الإمتحانات 113 ألف و288 طالب وطالبة بالإعدادية العامة والمهنية بالدقهلية.

 

وجه محافظ الدقهلية المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية لضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحانية مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وكذا الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية اللجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات ضمانا لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر  وذلك بتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه  بحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ  الفرص مشددا على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم حزم حرصا على سلامة الجميع.

تحذير عاجل من التعليم لـ المدارس بشأن استمارات امتحانات الثانوية العامة


 قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان مدة الإمتحانات تكون بدايتها  الاول من يونيو وحتي السابع من يونيو الجاري موضحا بأنه سيؤدي إمتحانات الإعدادية العامة 109 ألف و564 طالب وطالبة وذلك فى عدد 621 لجنة سير إمتحان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وأضاف بأن سيؤدي إمتحانات الإعدادية المهنية 3724 طالب وطالبة وذلك في 22 لجنة سير إمتحان بالإدارات التعليمية بالمحافظة وقال بان يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات السيد محافظ الدقهلية بالنسبة للإمتحانات المشار اليها.

رئيس الوزراء يلتقي مع الدكتور طارق شوقى لبحث سبل عقد الامتحانات 

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية؛ لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة .


أشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى أنه  تم عقد أكثر من اجتماع؛ بهدف متابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وسبق الاتفاق على عقد أكثر من امتحان تجريبي، تم عقد أحدها في أبريل الماضي، بينما سيتم عقد امتحانات تجريبية أخرى في مايو ويونيو، وسنقيّم هذه التجارب بهدف الوصول إلى تلافي أي نسبة من الخطأ؛ كي يتم خروج الامتحانات هذا العام على أكمل وجه.


 

محافظ الدقهلية جدول الإمتحانات للفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية اخبار التعليم

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