كيفية منع انتقال عدوى الإيدز .. الدراسات تجيب

من أهم الأشياء التي يبحث عنها مرضى الإيدز هى كيفية منع انتقال عدوى الإيدز لأهلهم وللمقربين منهم خاصة ان هذا المرض ينتقل بين أقارب الدرجة الأولى والزوج أو الزوجة والأبناء .



يعد مرض الإيدز من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان وتقلب حياته رأسا على عقب ويستمر مع الإنسان طوال العمر ويعيش الإنسان فى عذاب طوال عمره ولا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي حيث أنه شديد العدوى ومن ثم تكون هناك حاجة لمعرفة كيفية السيطرة على انتقال عدوى الإيدز من الإنسان لآخر.



نعرض لكم أهم ما تناولته الدراسات والأبحاث العلمية عن سبل منع انتقال عدوى الإيدز من إنسان لآخر .

منع انتقال عدوى الإيدز بين الزوجين



توصلت دراسة حديثة إلى أن الأدوية التي تقمع فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" منع انتقال عدوى الإيدز أثناء ممارسة الجنس.

نشرت الدراسة في دورية "ذه لانسيت" العلمية وعرضت نتائجها في مجلة "فوكوس" الألمانية في موقعها الإلكتروني وأجريت الدراسة على نحو 1000 من الأزواج الرجال المثليين على مدى ثماني سنوات، ممن يعاني أحد طرفي العلاقة من مرض الإيدز أو يُعالج بمضادات الفيروسات القهقرية، ولم تنتقل أي عدوى إلى الشريك الآخر في العلاقة بعد استخدام الأدوية

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الطريقة الوحيدة المتوفرة حاليا لعلاج الإيدزهى الاستخدام الطويل الأمد للعقاقير ويتم علاج الملايين من مرضى هذا المرض الفتاك الذي ينتقل عن طريق ممارسة الجنس، عبر ما تسمى بمضادات الفيروسات القهقرية، والتي تكبح جماح فيروس الإيدز إلى أقصى حد ممكن ووفقا لتطور الإصابة بالإيدز، لكنها لا تحرر الشخص المصاب من المرض.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن هناك انخفاض هائل في معدلات الوفيات والمعاناة عقب استخدام نظام رصين للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، وخاصة في المراحل المبكرة للإصابة بالمرض، وعلاوة على ذلك فإن توسيع نطاق إتاحة العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية يمكن أيضا أن يحد من انتشار فيروس الإيدز.



منع انتقال عدوى الإيدز للجنين



كشفت دراسة أمريكية عن طريقية جديدة يمكن استخدامها للمساعدة في منع انتقال عدوى الإيدز من الأم للجنين.

وفقاً للوكالة الآسيوية الدولية فقد تمكن فريق من الباحثين اكتشاف علاج جديد يمكن استخدامه لمنع وجود مجموعة واسعة من سلالات فيروس نقص المناعة البشرية أو المعروفة بالإيدز في دم الأم، والمساعدة في منع انتقال العدوى للأجنة أثناء الحمل.

كشفت دراسة حديثة أن ختان الذكور يساهم بشكل كبير فى السيطرة على منع انتشار عدوى الإيدز .

نشرت الدراسة منظمة الصحة العالمية حيث كانت عن دور ختان الذكور في الوقاية من الإيدز حيث يخفض مخاطر اكتساب العدوى بفيروس الإيدز بنسبة 60%.

عقار كابوتغرافير



كشفت دراسة حديثة أن عقار كابوتغرافير القابل للحقن المستخدم في منع انتقال عدوى الإيدز الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، غير فعال تماماً على الرغم من الإشادة به قبل عام.

وقدم نتائج البحث علماء من جامعة كاليفورنيا، بقيادة رافائيل لاندوفيتز، الباحث في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

وبعدما حلل الباحثون نتائج تجربة سريرية كبيرة، شملت أكثر من 4570 شخصاً وفحصوا عينات الدم التي تم جمعها أثناء الدراسة، وجدوا أن بضعة أشخاص أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية المُسبب للإيدز، على الرغم من تلقيهم الدواء بشكل منتظم، ومن دون إهمال أي جرعة.

وقال العلماء إن التجربة أثبتت أن عقار "كابوتغرافير" المبتكر قبل أعوام عدة، والذي ظن العلماء قدرته على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "لم يصمد أمام التحقيقات العلمية"، لذا فمن الواضح أن الفيروس المسبب للإيدز "قادر على مقاومة الدواء والتغلب عليه بشكل كامل".