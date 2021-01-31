مودرنا تطور ثلاثة لقاحات جديدة ضد فيروس الإيدز والإنفلونزا ونيباه

كانت شركة مودرنا تي اكس الرئيسية للتكنولوجيا الحيوية واحدة من الشركات الرائدة في السباق لتطوير لقاح فعال وآمن ضد فيروس كورونا (SARS-CoV-2)، الفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا (COVID- 19).

وحصل لقاح كورونا الخاص بالشركة، والمسمى "mRNA-1273" على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في ديسمبر 2020.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية بلقاح كوفيد 19 الخاص بشركة موديرنا للحصول على إذن في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الشركة أنها تقوم بتخمير لقاحات جديدة تعتمد على mRNA ضد فيروسات أخرى، بما في ذلك فيروس الأنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وفيروس نيباه

ودفعت جائحة فيروس كورونا الشركات إلى تطوير لقاحات فعالة وآمنة ضد SARS-CoV-2، أحد اللقاحات الجديدة الواعدة المستخدمة كلقاح مرسال لحمض الريبونوكلييك، والذي يختلف عن اللقاحات التقليدية التي تستخدم فيروسات حية موهنة أو ضعيفة.





وتلاحظ المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن اللقاحات يمكن أن تحمي الجسم من الأمراض المعدية.





وللقيام بذلك، يحتوي اللقاح على تعليمات لتعليم الخلايا كيفية صنع بروتين، أو قطعة من البروتين، تحفز استجابة مناعية في الجسم ضد هذا البروتين.





ونتيجة لذلك، ينتج الجسم أجسامًا مضادة يمكن أن تحمي من العدوى عن طريق استهداف النسخة البرية من هذا البروتين إذا لامسها الجسم.