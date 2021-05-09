حمدوك: ندرس مبادرة رئيس الكونغو لحل أزمة سد النهضة

التقى رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس جمهورية الكونغو رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي، الرئيس فليكيس تشيسيكيدي خلال زيارته للخرطوم.

واطلع حمدوك خلال اللقاء على مبادرة الرئيس تشيسيكيدي، الخاصة بمعالجة التباينات بين إثيوبيا والسودان ومصر حول ملف سد النهضة التى قدمها بصفته الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقي.

وتعهد الدكتور حمدوك بدراسة المبادرة وتقييمها من قبل الجهات ذات الاختصاص والرد عليها فى الوقت المناسب، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

كما وضع رئيس الوزراء السوداني الرئيس الكونغولى في الصورة الكاملة لحيثيات موقف السودان حول قضايا ملء سد النهضة ومراحل تشغيله.

وأعرب حمدوك رغبة السودان الصادقة في التوصل إلى صيغة توافقية حول الملف، من شأنها تحقيق المصالح المشتركة للبلدان الثلاثة.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء القضايا الدولية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

في وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي إن الرئيس تشيسكيدى تقدم بمبادرة حول موضوع سد النهضة بصفته رئيساً للدورة الحالية للإتحاد الافريقي، مشيرة إلى أن المبادرة قيد البحث من الجهات المختصة.

وأوضحت المهدي أن موقف السودان الثابت والواضح في موضوع سد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولى وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وأثيوبيا،إضافة إلى إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث فى الخرطوم في مارس ٢٠١٥.

وأضافت أن السودان يقف مع حق إثيوبيا فى تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف فى حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر.

وأشارت إلى أن السودان يرفض بشدة الخطوات الأحادية خاصة، التى تمت في العام الماضي وأثرت سلبا على السودان كما يرفض محاولة إثيوبيا لبدء الملء الثاني لسد النهضة والمتوقع ان يبدأ فى يونيو المقبل.

وأكدت المهدي إيمان السودان بأن مشروع سد النهضة، قد يكن مفيدا للدول الثالثة، ولإفريقيا أكملها، حال إتمامه على مبدأ التوافق، موضحة أن ذلك هو ما يسعى السودان من أجله فى الوقت الراهن.

وعقد الجانبان السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والكنغولي برئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، جلسة مباحثات مشتركة ركزت بشكل أساسي على موضوع الخلافات حول سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان.