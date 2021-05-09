قبل العيد .. ضبط 70 كجم ملوحة فاسدة في سوهاج

تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، من ضبط صاحب فرش لبيع أسماك المُملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمركز جهينة جنوبي المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط (وحيد ك ع - 23 عامًا - صاحب فرش لبيع الأسماك المُملحة - ويقيم دائرة المركز)؛ لحيازته وعرضه سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 70 كجم أسماك مُملحة فاسدة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.