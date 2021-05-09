دراسة: مشاكل القلب والأوعية الدموية تتأثر بكمية القهوة

وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في القلب والأوعية الدموية، مثل الذبحة الصدرية وخفقان القلب ، يميلون إلى شرب كميات أقل من القهوة ، وتجنب القهوة تمامًا، أو شرب منزوعة الكافيين.

استخدم العلماء تقنية وراثية لإثبات أن هذه الأعراض تحدد كمية القهوة التي يشربها الناس، وليس العكس.

يلقي البحث بظلال من الشك على الأدلة القائمة على الملاحظة بأن شرب كميات معتدلة من القهوة يمكن أن يفيد صحة القلب والأوعية الدموية.

وتشير الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن القهوة قد تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومرض باركنسون وأنواع معينة من السرطان.

فدمت الدراسات أدلة على أن شرب هذا المشروب آمن لمعظم الناس ويرتبط بانخفاض معدلات الوفيات.

ومع ذلك، تشير دراسة جديدة إلى أن بعض الفوائد الصحية المفترضة للقهوة لصحة القلب والأوعية الدموية ربما تكون مبالغ فيها، واقتصر البحث على المشاركين البريطانيين البيض.

نتيجة لما تحتويه القهوة من مادة الكافيين ، يمكن أن يسبب الاستهلاك المفرط أعراضًا مزعجة مثل عدم انتظام دقات القلب (سرعة دقات القلب أثناء الراحة) وخفقان القلب.

يمكن أن يؤدي شرب القهوة أيضًا إلى زيادة معتدلة ومؤقتة في ضغط الدم.

لذلك قد يكون من المفاجئ أن يكون لدى من يشربون القهوة بانتظام ضغط دم طبيعي أو منخفض مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة.