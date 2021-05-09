خمس طرق لخفض فاتورة الكهرباء عند شراء التكييف

مع فصل الصيف ، سيزداد استهلاك الطاقة لأجهزة التبريد المنزلية. وفقًا للبيانات التي تشاركها هيئة الكهرباء المركزية ، خلال فصل الصيف ، تستهلك الأسرة المجهزة بالكهرباء.

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية مؤخرًا أن درجة الحرارة تكون أعلى من المعدل الطبيعي، هذا يشير إلى زيادة استخدام مكيفات الهواء، إذا كنت ترغب في استهلاك الكهرباء بكفاءة، فإن اختيار مكيف الهواء المناسب هو الطريق الصحيح، إنه يقلل بشكل كبير من فواتير الكهرباء الشهرية ".

مكيفات هواء بمميزات مبتكرة

يقدر سوق التكييف بحوالي 7-7.5 مليون وحدة سنويًا. نظرًا لأن المستهلكين يقضون وقتًا أطول في المنزل الآن ، فقد أدركوا الحاجة إلى تحسين معيشتهم باستخدام التكنولوجيا المتطورة.

الابتكارات التكنولوجية ، تساعد مكيفات الهواء المزودة بتقنية العاكس في الحفاظ على درجة الحرارة في الغرفة ولكن في نفس الوقت تستخدم طاقة أقل ، اعتمادًا على عزل الغرفة عن الهواء الساخن الخارجي. كما أنه يساعد في القضاء على العمليات غير المجدية لمكيفات الهواء من خلال التحكم في سرعة المحرك والضاغط. وبصرف النظر عن توفير استهلاك الطاقة ، فإن مكيفات الهواء العاكسة تتم مزامنتها مع سرعة الضاغط وتعمل بشكل أفضل ".

أعلى تصنيف بالنجوم ، توفير أكثر في فاتورة الكهرباء

يأتي كل مكيف هواء يحمل علامة تجارية تقريبًا بتصنيف نجمي يتراوح من 1 إلى 5. تستهلك مكيفات الهواء ذات التصنيفات الأعلى طاقة أقل مقارنة بمكيفات الهواء التقليدية أو المجمعة محليًا. تم تصميم تقنية العاكس لمكيفات الهواء بطريقة يمكنها توفير 30-35 في المائة من الكهرباء مقارنة بمكيفات الهواء العادية. قال لموقع Indianexpress.com: " من الجيد دائمًا الحصول على تصنيف نجمي أعلى وأحدث التقنيات من أجل إطالة عمر المنتج بشكل أفضل".

حافظ على درجة الحرارة عند 24 درجة مئوية

يجب أن تكون درجة حرارة مكيف الهواء 24 درجة مئوية للحمل الأمثل على الضاغط ، والحفاظ على درجة الحرارة ، وتقليل استهلاك الطاقة.

اختيار المكان المناسب

قبل شراء مكيف ، من المهم تحديد مدى ملاءمته لأن ذلك يساعد في تقليل استهلاك الطاقة. يلعب شراء مكيف الهواء المناسب حسب متطلبات حجم الغرفة والموقع أيضًا دورًا حيويًا في الأداء. وقال: "من الناحية المثالية ، تحتاج الغرفة التي تبلغ مساحتها 150 قدمًا مربعًا إلى مكيف هواء بسعة 1.50 إذا لم تتعرض الغرفة للشمس مباشرة أو إذا كانت الأرضيات فوقها"

الخدمة المنتظمة تحافظ على انخفاض التكلفة

يحتوي مكيف الهواء على أكثر من 3000 قطعة ، وبالتالي ، من الأهمية بمكان الحصول على الخدمات والصيانة في الوقت المناسب. "يجب على المستهلكين شراء العلامات التجارية التي تقدم خدمة قوية لما بعد البيع والفحص الروتيني من أجل التشغيل السلس للماكينة. يوصى بتنظيف فلاتر الهواء وغسل الوحدة الخارجية على فترات تتراوح من 7 إلى 15 يومًا لزيادة عمر المكيف ".