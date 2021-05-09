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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات اليوم .. الصين تعلن تفكك الصاروخ فوق بحر العرب .. الصحة العالمية تكشف سبب تفشي كورونا سريعا بالهند .. والسعودية تشترط "جواز السفر" للتنقل بين دول الخليج

صحف الإمارات
صحف الإمارات
  • طيران الإمارات تطلق جسراً جوياً إنسانياً بين دبي والهند
  • مصر تعلن عدد إصابات فيروس كورونا
  • الإمارات تدعو إسرائيل إلى خفض التصعيد في «الأقصى» وحي الشيخ جرّاح
  • السعودية تشترط "جواز السفر" للتنقل بين دول الخليج
  • المكسيك تعتزم دفع تعويضات لعائلات ضحايا حادث المترو
  • اليابان تسجل رقماً قياسياً جديداً بكورونا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الموضوعات المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وتصدر ذلك نشر آخر تطورات الصاروخ الصيني الذي سقط في بحر العرب، وتفشي فيروس كورونا.

محليًا، قالت صحيفة "البيان"، إن طيران الإمارات أطلق جسراً جوياً إنسانياً بين دبي والهند لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة، لدعم جهود الهند في معركتها للسيطرة على الوضع الخطير لـ"كوفيد-19" في البلاد.

اعرف آخر تطورات الصاروخ الصيني.. بيان عاجل من الصحة العالمية.. ودولة خليجية تبدأ تفعيل جواز سفر كورونا للرحلات الدولية.. صحف الإمارات

الرئيس السيسي يتوعد المتسببين في حادث سوهاج.. وقادة الإمارات يعزون الرئيس في ضحايا القطارين.. والعثور على «مواد نووية خطِرة» في لبنان.. الأبرز في الصحف الإماراتية

ومن صحيفة "الإمارات اليوم، أعربت الإمارات عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية، داعية إسرائيل إلى خفض التصعيد في المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح، حيث أسفرت الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين عن أكثر من 220 جريحاً في حصيلة جديدة.

إقليميا ومن مصر، قالت صحيفة "البيان"، إن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتةً إلى وفاة 66 حالة جديدة.

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فنقلت عن مصدر لها أن المملكة مستمرة في تعليق السفر بالهوية الوطنية بين دول الخليج، وتشترط جواز السفر للتنقل بين دول المجلس.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن السلطات الصينية أعلنت اليوم الأحد، أن الصاروخ لونج مارش بي 5 تفكك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

وقالت السلطات الصينية، إن جزءا كبيرا من صاروخ فضائي صيني تفكّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية، ما يضع حدا للتكهنات حول مكان سقوط هذا الجسم البالغ وزنه 18 طنّاً.

وكان مسؤولون في بكين تحدثوا عن خطر ضئيل من سقوط حر للصاروخ "لونغ مارتش 5بي" الذي نقل أول مكونات محطة الفضاء الصينية الجديدة إلى مدار الأرض في 29 أبريل.

ومن الصحيفة ذاتها، اعتبرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان أمس السبت، أن النسخة المتحورة الهندية من كورونا هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية في الهند، لأنها أكثر عدوى وفتكاً كما أنّها أكثر قدرة على مقاومة اللّقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

أما صحيفة "الخليج"، فقالت إن رئيسة بلدية مكسيكو، قالت أمس السبت، إنه سيتم دفع تعويضات لا تقل عن 650 ألف بيزو (حوالي 32500 دولار) لعائلات 26 شخصاً لقوا مصرعهم في حادث مترو الاثنين الماضي.

ومن صحيفة "الاتحاد"، أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، أن عدد مرضى كوفيد19- الذين يعانون من أعراض حادة ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1144 شخصا، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تفشي المزيد من السلالات المعدية.

إسرائيل الهند الامارات الصحة العالمية صحف الإمارات اليابان تفشي فيروس كورونا

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