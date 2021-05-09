بعد أزمة شيرين ومى عمر .. الغيرة تتسبب في حرمان فنانات من أعمال فنية

خلافات الفنانات واقع لا ينتهي، حقيقة تأكدها الأيام، ولطالما كانت الغيرة الفنية عاملا أساسيا يتحكم في علاقات الفنانات ، وآثارت الفنانة مى عمرجدلا واسعا بعد تصريحاتها فى برنامج "العرافة" عن سبب استبعادها من مسلسل “طريقى” بطولة الفنة شيرين عبد الوهاب.

وفي التقرير التالي ، نرصد أبرز الفنانات اللاتى حرمن من أعمال فنية بسبب الغيرة.



شيرين عبد الوهاب ومى عمر

قالت الفنانة مي عمر، إنها وقعت على عقود مسلسل "طريقي" للنجمة شيرين والفنانة ياسمين صبري، موضحة، إذ طلب مخرج المسلسل من زوجها محمد سامي أن يسمح لها بأن يعمل معها، موضحةً: "محمد قال له في بيني وبين شيرين مشاكل، فرد عليه وقال له دي ترشيحاتي بس محدش بيتدخل في ترشيحاته وشيرين متعرفش".



وأضافت عمر ، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “العرافة ”الذي يعرض عبر شاشة “المحور”: "كلمني وقعدت معاه وتامر حبيب، وقالوا لي مش شايفين حد غيري في الدور وكانوا حاسين إن الدور مرسوم عليّ".



وتابعت: "أخدت الورق ورحت الغردقة عشان محمد كان بيصور عمل هناك وقعدت أقرأ في 15 حلقة، وقالوا آجي يوم الأربعاء، ولما كنا في الطريق حد كلم محمد وقال له المشاكل بينك وبين شيرين كبيرة للدرجة دي؟! مش موافقة إني أبقى في المسلسل".

غادة عبد الرازق وريم البارودى

كشفت الفنانة ريم البارودي، كواليس استبعادها من فيلم "بون سواريه" مع الفنانة غادة عبد الرازق، قائلًه: إنه "تم ترشيحها لفيلم بون سواريه مع غادة عبد الرازق، عقب مشاركتها مسلسل الباطنية".

وأضافت ريم، في برنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور” «أحب غادة عبد الرازق، وهي نجمة كبيرة ومحترمة.. وروحت لمحمد السبكي؛ عشان فيلم بون سوارية، وكنا 3 أبطال، غادة عبد الرازق، وأنا، ومي كساب، وكان فاضل يومين على التصوير، وفوجئت إنهم شالوني من الفيلم».

وتابعت: "محمد السبكي أبلغني أنني مش متواجدة في الفيلم، وقال لي في حاجة بينك وبين غادة عبد الرازق، وهحطك في فيلم تاني".

يسرا وسارة التونسى

استبعدت شركة "العدل جروب للإنتاج" الفنانة سارة التونسي من بطولة مسلسل "حرب أهلية" والتعاقد مع النجمة أروى جودة، مؤكدة أنها تسببت في عدة أزمات.

وكانت سارة أنهت تصوير نصف مشاهدها، ولكنها أثارت عدة أزمات مع فريق العمل، وجاءت الغلطة الفاصلة عندما احتدت في المناقشة مع النجم السوري باسل خياط، وطلبت مساواتها بالنجمة يسرا.

وتأخرت أكثر من مرة على موعد التصوير، واضطرت النجمة يسرا لانتظارها أكثر من 5 ساعات لتصوير مشهد يجمعهما.

كما طلبت إحضار كوافير وماكيير خاص بها، ورفضت الشركة طلبها لوجود فريق متخصص تابع لها، وبالنهاية احتدت في النقاش مع الفنان باسل خياط، الذي لقنها درسا في الذوق، وتقرر بعدها استبعادها نهائيا من بطولة المسلسل.