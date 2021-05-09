غلق 40 منشأة وتحصيل 64 ألف جنيه غرامات وضبط 383 حالة إشغال طريق بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي رؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ حملات متتالية ودورية لتطبيق مواعيد غلق جميع المحال التجارية والكافيهات وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفى هذا الصدد؛ قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، عدد من الحملات المسائية المكبرة على مستوى الأحياء، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح 9 مساء مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين وذلك للحد من التجمعات والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتمكنت الأجهزة المعنية بحي العجمي برئاسة السيد موسي بغلق وتشميع ١٥ منشأة بشوارع البيطاش وشهر العسل والبيطاش الجديد وفضة والمرور وتحرير ١٠ مخالفات وتحصيل ٣ آلاف جنيها لعدم ارتداء الكمامة فضلا عن ضبط ١٢٠ حالة إشغال طريق.

كما شن حى وسط برئاسة رجب النقيدي حملة مكبرة استهدفت شوارع لاجتيه، الاندلس، ادونيس، ابن زهير، عمر زعفان ،ممفيس ،عبد المنعم، سعد زغلول وصفية زغلول، ميدان الخرطوم ،الغرفة التجارية، الميناء الشرقية، ش السلطان حسين، وطريق الحرية، وأسفرت الحملة عن إغلاق ٥ منشآت لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وضبط ١٥ حالة إشغال متنوع.

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وفي حي الجمرك شن اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة بشوارع ميدان عرابي والتحرير وشارع فرنسا و٢٦ يوليو وسوق الطباخين وأسفرت عن غلق وتشميع ٤ محال تجارية و٢ كافية لعدم الالتزام بقرار ومواعيد الغلق والإجراءات الوقائية الاحترازية.

وقام حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة استهدفت شوارع مصطفى كامل، الفتح ومنطقة تعاونيات سموحة وشوارع سموحة وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٤ محال تجارية وفرض غرامات فورية تقدر بـ ٢٨ ألف جنيه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المحددة فضلا عن تحرير ٦ محاضر أمن صناعي ومخالفة اشتراطات صحية وضبط ٢٣ حالة إشغال متنوع.

وفي السياق ذاته نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة بشوارع الأمير لؤلؤ ومتفرعاته ، البيهقي، ام السلطان، الأمان ومتفرعاته، المكس ومتفرعاته، مسجد القباري، ثابت ابن قره ، قره العين، النخيل، الطابيه ومنطقة غيط العنب وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضرا وغلق وتشميع محل ألعاب إلكترونية ومنشآة تجارية وتم التحفظ علي ٢٠ حالة إشغال متنوع وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصل حي المنتزة ثان حملاته المكبرة برئاسة اللواء حسن الجمال حيث نفذت الأجهزة المعنية بالحي حملة مكبرة بشوارع طوسون ، شارع ملك حفنى بحرى ، شارع جمال عبد الناصر وتمكنت الحملة من إغلاق 3 منشآت تجارية لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق، وضبط عدد من المقاهي تقوم بتقديم الشيش للرواد وفرض غرامات فورية تقدر بـ ١١ ألف جنيه فضلا عن التحفظ على كمية كبيرة من الشيش، وضبط 48 حالة إشغال طريق.

كما شن حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة بشوارع خالد بن الوليد، مسجد سيدي بشر، البكباشي العيسوي، اسكندر إبراهيم، القاهره ، سيف ، الصداقه، مصطفي كامل، ابن سلامه وأسفرت الحملة عن غلق ٢ سنتر تعليمي و٤ كافيهات وفرض غرامات فورية تقدر بـ ٢٢ الف جنيها وضبط ١٥٧ حاله اشغال بالإضافة الي إزالة ٤ شوادر خشبية تعوق السيولة المرورية.