تستمر لمدة أسبوع.. رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يعلن موعد امتحانات الميدتيرم

قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية إن امتحانات "الميد تيرم" ستنطلق بعد عيد الفطر مباشرة ، حيث أنها من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 17 من الشهر الجاري .



وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنها ستستمر لمدة أسبوع ، كما أنها ستكون حضورية في مقر الجامعة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة ، والتشديد على التزام الجميع بها .

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وأضاف "عبد القادر" إنه سيتم تقسيم طلاب كل فرقة على حسب عدد اللجان الموجودة بالجامعة ، منعا للتجمعات داخل قاعات الامتحانات ومراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب .



وأشار إلى أن هناك فرقا طبية متخصصة للقيام بأعمال التعقيم بصفة دورية ومستمرة داخل القاعات وأماكن تردد الطلاب ، ومنع دخول أي طالب دون ارتداء الكمامة .



وشدد على أن الدخول من بوابات التعقيم الإليكتروني ، بعد قياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم .



وأكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية على أن الجامعة تتابع مدى الالتزام بكافة هذه الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، لافتا إلى أن أنه لم يتم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب بهذه الإجراءات .