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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقدمة برامج

ليلى عز العرب : والدي رفض عملي كمذيعة أو مصممة أزياء

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

حلت الفنانة  ليلى عز العرب ضيفة مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج “لحظات جريئة” المذاع "على قناة "القاهرة والناس "، وتحدثت عن دور والدها فى حياتها العملية .

قالت "عز العرب"، خلال لقائها فى برنامج “لحظات جريئة” إنه بعد انتهائها من الدراسة فى فنون مسرحية وحصولها على البكالوريوس طلبت من والدها الالتحاق بمعهد السينما و لكنه رفض.


أضافت "عز العرب" ، أن والدها رفض أن تعمل مقدمة برامج سواء تلفزيونية او إذاعية أو مصممة أزياء،موضحة أنها كانت تحب مجال الأزياء جدا.

أوضحت، أن فى تلك الفترة لم يكن هناك دورات تدريبية تعلم تصميم الازياء و طلبت من والدها السفر معه إلى باريس لأخذ دورات تدريبية فى تصميم الملابس و لكنه رفض أيضا.  

و أكدت، أنها لا تشعر بالحزن او الندم تجاه قرارات والدها و رفضه لكثير من المجالات التى كانت تتمنى العمل فيها ،معقبة :"العقل بيقول كان ممكن اخد الفرصة بدرى و أفشل".

ليلى عز العرب لحظات جريئة اخبار المشاهير اخبار التوك شو الاذاعة المصرية اخبار الفن

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