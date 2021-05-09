إحلال أحدث جهاز في العالم للكشف المبكر على سرطان الثدي .. وتطوير المستشفيات لتكون صديقة للبيئة .. مجهودات جامعة القاهرة لتطوير مستشفياتها الجامعية

تسعى جامعة القاهرة خلال الثلاث سنوات الماضية إلى تطوير ورفع كفاءة كافة المستشفيات الجامعية الخاصة بها ، وفقا لأحدث الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ، وذلك في إطار خطتها للتحول نحو الرقمنة لجامعة ذكية من الجيل الثالث على كافة الأصعدة سواء الأكاديمية أو الصحية والطبية .

وفيما يلي يلقي "صدى البلد" الضوء على آخر التطويرات التي قامت بها الجامعة في هذا الشأن ، وكذلك الخطط المستقبلية التي تنوي تنفيذها خلال الفترة القادمة:

بدأت الجامعة خلال العام الماضي في مشروع "قصر العيني 2020" وذلك لتجديد الأجهزة الطبية الموجودة بها ، لتصبح مطابقة لأعلى المواصفات الطبية وتحويل المستشفيات العامة إلى مستشفيات تخصصية ، لتصبح أكثر قدرة على تلبية متطلبات العصر الحديث في مختلف المجالات والتخصصات الطبية ، وتقديم أعلى كفاءة ورعاية طبية للمواطنين .

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إضافة إلى تحويلها لمستشفى صديقة للبيئة ، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وإدارتها بكفاءة من خلال نظام حوكمة مؤسسية ، وقد تم ذلك بتكلفة 5 مليار جنيها ، بالتعاون مع صندوق التمويل السعودي .

مستشفى القصر العيني

وفي الثلاث سنوات الأخيرة استطاعت الجامعة تطوير مستشفيات "أبو الريش للأطفال المنيرة والياباني" وتقليل قوائم الانتظار للأطفال ، ورفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة بها، والتأكيد على سرعة تقديمها ، حيث تُعد من أكبر المستشفيات التي تقدم خدمات متخصصة للأطفال، وتخدم سنويًا نحو مليون طفل من مختلف محافظات مصر ، وجددت الجامعة العديد من الوحدات بمستشفيات أبو الريش للأطفال، من بينها وحدة أمراض الدم ، ووحدة أمراض الكبد للأطفال ، وغرفة حضانات بوحدة الأطفال المبتسرين ، و 120 حضانة أطفال ، وأنشأت وحدة متخصصة في زراعة النخاع لعلاج أمراض الدم الحميدة والخبيثة ، واستحدثت طابقًا كاملًا للسياحة العلاجية .

مستشفى أبو الريش للأطفال

كما قامت الجامعة بتطوير مستشفى القصر العيني للحوادث والحروق ، وإحلال أحدث الأجهزة ، حتى أصبحت تضم أكبر وأحدث قسم لعلاج الحروق بسعة 32 سرير، إضافة إلى 12 سرير رعاية حروق للأطفال وكبار السن ، وغرفتي عمليات بالمجان ، كما يوجد بها وحدتي صدر وقلب ورعاية مركزة للصدرية بسعة 20 سريرًا، وقسم للقلب بسعة 23 سريرًا يتضمن رعاية قلبية وقسطرة للقلب، بالإضافة الي وحدة مناظير ، على أحدث الاجهزة العالمية ، وتواصل الجامعة أعمال التجديدات الشاملة لمستشفى قصر العيني الفرنساوي .

مستشفى القصر العيني للحوادث والحروق

كما قامت الجامعة بتجديد القسم الداخلي لوحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى "أبو الريش" المنيرة بإجمالي 22 سريرًا بتكلفة 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى 7 أسرة بزيادة 50% مما يوفر أماكن إضافية لعلاج الأطفال المصابين بالسكر .

وبتكلفة بلغت نحو 18 مليون جنيه ، تم تجديد مستشفى طب الأسنان ، لرفع كفاءة العملية والبحثية والعلاجية في مجال تركيبات وأنشاء مركز طب الأسنان الرقمي، الذي يعتبر الأول من نوعه في كليات طب الأسنان في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ، إضافة إلى تطوير المعهد القومي للأورام ، حيث تم استكمال نسبة كبيرة من أعمال التطوير الخاصة بمبانيه الشمالي والشرقي والجنوبي وتجهيزها بأحدث المواصفات العالمية .

وزيادة القدرة الاستيعابية بنسبة 90% ، وتطوير العيادات الخارجية للحد من قوائم الانتظار والتزاحم ، كما زودت الجامعة المعهد بأحدث جهاز في العالم للكشف المبكر على سرطان الثدي ، وافتتحت وحدة الرعاية المتوسطة ، وانشأت معمل معايرة الأجهزة الطبية، وحدثت نظام نقل الأشعة من خلال الكمبيوتر .

كما قامت الجامعة باستعادة المعهد القومي للأورام الجديد 500500 بالشيخ زايد ، ويُعد أكبر مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل في العالم لعلاج مختلف أنواع الأورام لجميع الأعمار .

المعهد القومي للأورام الجديد 500500 بالشيخ زايد

وتعمل الجامعة خلال الوقت الحالي على استكمال مستشفى ثابت ثابت الجامعي، ليصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية، بعد توجيهات رئيس الجمهورية بتمويل مالي له يُقدر بنحو 400 مليون جنيه لاستكمال 90% من الأعمال الناقصة بها .